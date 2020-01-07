Тоболяк отдал 30 тысяч рублей за несуществующий товар

По версии следствия, 48-летний мужчина хотел купить фотоаппарат на одной из интернет-площадок по продаже товаров. Он договорился с продавцом о цене и времени доставки. Владелец фотоаппарата попросил сделать предоплату в размере всей суммы — более 30 тыс. рублей, и тоболяк согласился.
Когда срок доставки наступил, товар из Хабаровского края так и не пришел. Мужчина пытался связаться с продавцом, но аккаунт оказался заблокирован. Тогда тоболяк обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве со значительным ущербом.
Полиция напомнила, что не стоит терять бдительность при совершении онлайн-покупок. Просьба о предоплате может оказаться уловкой мошенников. Стражи порядка рекомендовали делать покупки осознанно и не торопясь, а расплачиваться в момент заключения договора или при получении товара с помощью наложенного платежа.