Тоболяк отдал 30 тысяч рублей за несуществующий товар

По версии следствия, 48-летний мужчина хотел купить фотоаппарат на одной из интернет-площадок по продаже товаров. Он договорился с продавцом о цене и времени доставки. Владелец фотоаппарата попросил сделать предоплату в размере всей суммы — более 30 тыс. рублей, и тоболяк согласился.