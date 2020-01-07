nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тоболяк отдал 30 тысяч рублей за несуществующий товар

7 января 2020, 07:20
Фото: Наш город / 1Mi
Тоболяк отдал значительную сумму за несуществующий товар
Тоболяк перевел мошеннику более 30 тысяч рублей за онлайн-покупку, которую так и не получил, сообщили в УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, 48-летний мужчина хотел купить фотоаппарат на одной из интернет-площадок по продаже товаров. Он договорился с продавцом о цене и времени доставки. Владелец фотоаппарата попросил сделать предоплату в размере всей суммы — более 30 тыс. рублей, и тоболяк согласился.

Когда срок доставки наступил, товар из Хабаровского края так и не пришел. Мужчина пытался связаться с продавцом, но аккаунт оказался заблокирован. Тогда тоболяк обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве со значительным ущербом.

В Тобольске мошенники выманили у женщины значительную сумму
Узнать подробнее

Полиция напомнила, что не стоит терять бдительность при совершении онлайн-покупок. Просьба о предоплате может оказаться уловкой мошенников. Стражи порядка рекомендовали делать покупки осознанно и не торопясь, а расплачиваться в момент заключения договора или при получении товара с помощью наложенного платежа.

Материалы по теме
Мошенники украли у жительницы Ялуторовска через телефон 250 тыс. рублей
#Новости#Мошенничество#Тобольск#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25