Атлас культурного наследия Ишима увеличился на 230 объектов

«В легенде карт объекты разделены на памятники истории, архитектуры, учреждения культуры и музеи. Дополнительно выделены стили и направления для объектов архитектуры, а также объекты, связанные с именем Петра Ершова», — пояснила один из разработчиков проекта «Атлас культурного наследия Тюменской области» Алевтина Парамонова.
Изначально список объектов культурного наследия Ишима состоял из 30 пунктов. Теперь он расширен почти в 8 раз.
Атлас культурного наследия Тюменской области представляет собой сборник мини-справочников. Это большое издание, в которое входят сведения об истории, культуре, природе и экологии региона. Карты в его составе можно даже использовать как экскурсионные маршруты.