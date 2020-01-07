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Атлас культурного наследия Ишима увеличился на 230 объектов

7 января 2020, 08:47
Фото: Паблик "Ишим"
Атлас культурного наследия Ишима увеличился на 230 объектов
Составители добавили в Атлас культурного наследия Ишима 230 новых объектов, пишет «Тюменская область сегодня».
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Туризм

«В легенде карт объекты разделены на памятники истории, архитектуры, учреждения культуры и музеи. Дополнительно выделены стили и направления для объектов архитектуры, а также объекты, связанные с именем Петра Ершова», — пояснила один из разработчиков проекта «Атлас культурного наследия Тюменской области» Алевтина Парамонова.

Изначально список объектов культурного наследия Ишима состоял из 30 пунктов. Теперь он расширен почти в 8 раз.

Атлас культурного наследия Тюменской области представляет собой сборник мини-справочников. Это большое издание, в которое входят сведения об истории, культуре, природе и экологии региона. Карты в его составе можно даже использовать как экскурсионные маршруты.

#Новости#Ишим#Туризм#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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