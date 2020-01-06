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Общественные организации Тюмени рассказали о планах в новом году

6 января 2020, 08:17
Фото: pixabay.com
Тюмень
Тюменские общественники определились с планами на 2020 год, отмечает «Тюменская область сегодня».
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Тюмень

По словам руководителя проекта «Добромед-profi», врачи продолжают работу с больными из онкодиспансера. В 2020 году будут организованы мастер-классы для тюменских волонтеров в целях обучения оказанию первой помощи. Планируют начать реализацию проекта «Военно-медицинская эстафета 2.0».

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Тюменский секретарь Национальной родительской ассоциации рассказала, что большое внимание в 2020 году будет уделено участию в грантах и созданию дополнительных отделений в муниципалитетах и райцентрах.

"Запланированы различные семинары и встречи для будущих мам", - отмечают СМИ.

#Новости#Общественники#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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