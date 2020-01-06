Общественные организации Тюмени рассказали о планах в новом году

По словам руководителя проекта «Добромед-profi», врачи продолжают работу с больными из онкодиспансера. В 2020 году будут организованы мастер-классы для тюменских волонтеров в целях обучения оказанию первой помощи. Планируют начать реализацию проекта «Военно-медицинская эстафета 2.0».