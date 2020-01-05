Тюменец погиб после падения с шестого этажа

«Трагедия случилась в 16-этажном доме по адресу: Пермякова, 79. По предварительной версии, погибший упал с общего балкона, расположенного на шестом этаже», поясняет 72.ru c ссылкой на городскую полицию.
Сообщение в полицию поступило в 05:40. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины. На данный момент известно, что погибший был 1979 года рождения и проживал в этом доме.
Сейчас проводиться доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины смерти.