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Тюменец погиб после падения с шестого этажа

5 января 2020, 11:29
Фото: 1Mi
Тюменец разбился насмерть упав с балкона
В воскресенье, 5 января, в областном центре с балкона многоэтажного дома выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

«Трагедия случилась в 16-этажном доме по адресу: Пермякова, 79. По предварительной версии, погибший упал с общего балкона, расположенного на шестом этаже», поясняет 72.ru c ссылкой на городскую полицию.

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Сообщение в полицию поступило в 05:40. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины. На данный момент известно, что погибший был 1979 года рождения и проживал в этом доме.

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Сейчас проводиться доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины смерти.

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