Зарплата тюменских педагогов вырастет в 2020 году

В городском департаменте финансов пояснили, что это не последнее повышение зарплаты педагогов. С учетом следующих трех лет в 2020 году индекс роста реальной зарплаты будет самым большим — 104,6%. В 2021 году он составит 102,7%, в 2022 году — 102,6%.