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Зарплата тюменских педагогов вырастет в 2020 году

4 января 2020, 07:05
Фото: pixabay.com
Зарплата тюменских педагогов вырастет в 2020 году
В 2020 году педагоги Тюмени получат прибавку к зарплате до 10%, пишет «Вслух.ру» со ссылкой на городской бюджет.
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Тюмень

Средняя зарплата педагогов общего образования вырастет с 53,5 тыс. до 54,2 тыс. рублей. По области зарплата увеличится с 43,95 тыс. до 46,5 тыс. рублей.

Зарплата педагогов дошкольного образования подрастет в Тюмени с 45,9 тыс. до 47 тыс. рублей, в целом по области — с 40,8 тыс. до 43,2 тыс. рублей.

Самая большая прибавка ожидает педагогов дополнительного образования: на 9,8%. В учреждениях культуры они будут получать 54,3 тыс. рублей вместо 48,1 тыс. рублей. Педагоги учреждений физкультуры и молодежной политики в среднем будут получать 51,8 тыс. рублей (47,8 тыс. рублей в 2019 году).

В городском департаменте финансов пояснили, что это не последнее повышение зарплаты педагогов. С учетом следующих трех лет в 2020 году индекс роста реальной зарплаты будет самым большим — 104,6%. В 2021 году он составит 102,7%, в 2022 году — 102,6%.

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