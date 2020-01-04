Зарплата тюменских педагогов вырастет в 2020 году

Средняя зарплата педагогов общего образования вырастет с 53,5 тыс. до 54,2 тыс. рублей. По области зарплата увеличится с 43,95 тыс. до 46,5 тыс. рублей.
Зарплата педагогов дошкольного образования подрастет в Тюмени с 45,9 тыс. до 47 тыс. рублей, в целом по области — с 40,8 тыс. до 43,2 тыс. рублей.
Самая большая прибавка ожидает педагогов дополнительного образования: на 9,8%. В учреждениях культуры они будут получать 54,3 тыс. рублей вместо 48,1 тыс. рублей. Педагоги учреждений физкультуры и молодежной политики в среднем будут получать 51,8 тыс. рублей (47,8 тыс. рублей в 2019 году).
В городском департаменте финансов пояснили, что это не последнее повышение зарплаты педагогов. С учетом следующих трех лет в 2020 году индекс роста реальной зарплаты будет самым большим — 104,6%. В 2021 году он составит 102,7%, в 2022 году — 102,6%.