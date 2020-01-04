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Тюменская пенсионерка отсудила у РЖД 10 тыс. рублей

4 января 2020, 10:20
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменская пенсионерка отсудила у РЖД 10 тыс. рублей
Суд Тюмени взыскал с ОАО «РЖД» 10 450 рублей в пользу пенсионерки, которая запнулась о неровности на перроне и упала, сообщили в Тюменской транспортной прокуратуре.
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Тюмень

«Прокурором в интересах пострадавшей женщины пенсионного возраста в суд направлено исковое заявление о взыскании с ОАО «РЖД» компенсации материального и морального вреда. Решением Центрального районного суда Тюмени требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионера взыскана компенсация материального и морального вреда в общей сумме 10450 рублей», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура также вынесла представление администрации железнодорожного вокзала. Вскоре платформа была приведена в соответствие требованиям закона.

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