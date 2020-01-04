Тюменская пенсионерка отсудила у РЖД 10 тыс. рублей

«Прокурором в интересах пострадавшей женщины пенсионного возраста в суд направлено исковое заявление о взыскании с ОАО «РЖД» компенсации материального и морального вреда. Решением Центрального районного суда Тюмени требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионера взыскана компенсация материального и морального вреда в общей сумме 10450 рублей», — рассказали в ведомстве.