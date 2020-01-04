Два тоболяка ограбили иностранца

«Заявитель пояснил, что на него напали неизвестные и забрали денежные средства в сумме 2 тыс. рублей, а также сотовой телефон стоимостью 10 тыс. рублей», — рассказали в полиции.
По словам потерпевшего, на него напали, когда он садился в такси около кафе. Двое мужчин перегородили дорогу автомобилю и набросились на иностранца. Один нанес молодому человеку несколько ударов, а второй забрал у него деньги и телефон.
Одного из подозреваемых нашли в Тобольске, за другим пришлось ехать в Башкортостан. Оба уже признали свою вину, и отпущены под подписку о невыезде. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц, за что каждому фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.