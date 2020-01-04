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Два тоболяка ограбили иностранца

4 января 2020, 05:55
Фото: Наш город / 1Mi
Два тоболяка ограбили иностранца
Тобольская полиция задержала двух мужчин по делу о грабеже на сумму 12 тыс. рублей, сообщили в УМВД по Тюменской области. Потерпевшим оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
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Полиция

«Заявитель пояснил, что на него напали неизвестные и забрали денежные средства в сумме 2 тыс. рублей, а также сотовой телефон стоимостью 10 тыс. рублей», — рассказали в полиции.

По словам потерпевшего, на него напали, когда он садился в такси около кафе. Двое мужчин перегородили дорогу автомобилю и набросились на иностранца. Один нанес молодому человеку несколько ударов, а второй забрал у него деньги и телефон.

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Одного из подозреваемых нашли в Тобольске, за другим пришлось ехать в Башкортостан. Оба уже признали свою вину, и отпущены под подписку о невыезде. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц, за что каждому фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

#Новости#Грабеж#Полиция#Тобольск#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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