nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области в 2019 году открыли несколько крупных промышленных предприятий

3 января 2020, 09:50
Фото: pixabay.com
В Тюменской области в 2019 году открыли несколько крупных промышленных пред
В Тюменской области в 2019 году открылись четыре завода предприятий АПК и несколько предприятий технического комплекса.

В апреле заработала ферма «Петелино» в Ялуторовском районе. Сообщается, что предприятие рассчитано на производство 10 млн тонн молока ежегодно. В сентябре в Упоровском районе начал работу комбинат по переработке картофеля. Его проектная мощность – 30 тыс. тонн. На заводе производят печеный картофель и картофель с овощами и мясом.

В районе парка «Боровский» открылся комплекс для нефтяной и газовой промышленности. Завод обеспечивает оборудованием нефтяные месторождения региона.

До 2030 года в регионе планируется построить восемь новых заводов. Объем вложений в производство составит 25 млрд рублей.

#Новости#Тюменская область#Предприятия#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25