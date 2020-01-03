В Тюменской области в 2019 году открыли несколько крупных промышленных предприятий

В апреле заработала ферма «Петелино» в Ялуторовском районе. Сообщается, что предприятие рассчитано на производство 10 млн тонн молока ежегодно. В сентябре в Упоровском районе начал работу комбинат по переработке картофеля. Его проектная мощность – 30 тыс. тонн. На заводе производят печеный картофель и картофель с овощами и мясом.
В районе парка «Боровский» открылся комплекс для нефтяной и газовой промышленности. Завод обеспечивает оборудованием нефтяные месторождения региона.
До 2030 года в регионе планируется построить восемь новых заводов. Объем вложений в производство составит 25 млрд рублей.