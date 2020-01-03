В Тюменской области в 2019 году открыли несколько крупных промышленных предприятий

В апреле заработала ферма «Петелино» в Ялуторовском районе. Сообщается, что предприятие рассчитано на производство 10 млн тонн молока ежегодно. В сентябре в Упоровском районе начал работу комбинат по переработке картофеля. Его проектная мощность – 30 тыс. тонн. На заводе производят печеный картофель и картофель с овощами и мясом.