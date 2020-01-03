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В Тобольске бабушка получила восемь лет за попытку задушить свою внучку

3 января 2020, 04:11
Фото: 1Mi
В Тобольске бабушка получила восемь лет за попытку задушить свою внучку
В Тобольске огласили приговор бабушке, которая пыталась задушить девочку. Женщина получила восемь лет лишения свободы, отмечает Тобольский городской суд.
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Дети

Преступление произошло в сентябре прошлого года. В ОБ №3 привезли ребенка, который находился в коме. Медики диагностировали отек легких, и многочисленные кровоизлияния на лице и шее. Полиция провела расследование, было установлено, что девочку пыталась убить бабушка.

«Злоумышленница изначально сообщила, что у ребенка начались судороги», - отмечают СМИ.

Инцидент произошел после распития спиртных напитков. Обвиняемая подошла к лежащей на кровати внучке и стала ее душить. Её сожитель остановил женщину и вызвал скорую помощь.

#Новости#МВД#Дети#Тобольск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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