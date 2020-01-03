В Тобольске бабушка получила восемь лет за попытку задушить свою внучку

Преступление произошло в сентябре прошлого года. В ОБ №3 привезли ребенка, который находился в коме. Медики диагностировали отек легких, и многочисленные кровоизлияния на лице и шее. Полиция провела расследование, было установлено, что девочку пыталась убить бабушка.