В Тобольске бабушка получила восемь лет за попытку задушить свою внучку

Преступление произошло в сентябре прошлого года. В ОБ №3 привезли ребенка, который находился в коме. Медики диагностировали отек легких, и многочисленные кровоизлияния на лице и шее. Полиция провела расследование, было установлено, что девочку пыталась убить бабушка.
«Злоумышленница изначально сообщила, что у ребенка начались судороги», - отмечают СМИ.
Инцидент произошел после распития спиртных напитков. Обвиняемая подошла к лежащей на кровати внучке и стала ее душить. Её сожитель остановил женщину и вызвал скорую помощь.