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Тюменка в течении суток нашла и вернула потерянный паспорт пенсионерке из Омска

3 января 2020, 11:54
Фото: Википедия
паспорт
Тюменка Наталья Калинина вернула потерянный паспорт и билет на поезд 73-летней Валентине Кувалдиной из Омска, сообщает gorod55.ru.
Сюжет
Тюмень

Женщина решила найти пенсионерку у которой пропали документы и написала в несколько пабликов и информационных порталов. Неравнодушные тюменцы и омичи сделали репост записи и пропажу все же удалось вернуть 3 января. В потерянной сумке был билет на поезд на 5 число.

Информация о пропаже поступила и в портал «Наш город». Ближе к 12:00 пятницы стало известно, что удалось найти соседей пожилой женщины. Поиски продолжались около суток.

В 2018 году тюменцы нашли ксерокопии паспортов возле медицинского центра «Авиценна». Выяснилось, что выброшенные документы принадлежали управляющей компании.

#Новости#Омск#Паспорт#Пропажа#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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