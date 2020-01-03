Тюменка в течении суток нашла и вернула потерянный паспорт пенсионерке из Омска

Женщина решила найти пенсионерку у которой пропали документы и написала в несколько пабликов и информационных порталов. Неравнодушные тюменцы и омичи сделали репост записи и пропажу все же удалось вернуть 3 января. В потерянной сумке был билет на поезд на 5 число.