Тюменка в течении суток нашла и вернула потерянный паспорт пенсионерке из Омска

Женщина решила найти пенсионерку у которой пропали документы и написала в несколько пабликов и информационных порталов. Неравнодушные тюменцы и омичи сделали репост записи и пропажу все же удалось вернуть 3 января. В потерянной сумке был билет на поезд на 5 число.
Информация о пропаже поступила и в портал «Наш город». Ближе к 12:00 пятницы стало известно, что удалось найти соседей пожилой женщины. Поиски продолжались около суток.
В 2018 году тюменцы нашли ксерокопии паспортов возле медицинского центра «Авиценна». Выяснилось, что выброшенные документы принадлежали управляющей компании.