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Новая школа в тюменском Казарово откроется в 2020 году

1 января 2020, 07:45
Фото: pixabay.com
Новая школа в тюменском Казарово откроется в 2020 году
Городские власти планируют открыть новую школу в тюменском Казарово в 2020 году, пишет «Вслух.ру» со ссылкой на департамент образования.
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Тюмень

Учебное заведение будет рассчитано на 360 мест и состоять из учебных и общешкольных блоков. Отдельно разместят учебные кабинеты для старших и младших школьников. В общем блоке будут находиться помещения для спортивных мероприятий, учебные мастерские, библиотека, актовый зал, медицинский блок и администрация.

Строительство началось в августе 2019 года, и работы продолжаются. В департаменте заверили, что в бюджете предусмотрены деньги на комплектацию школы всем необходимым. Специалисты готовят описание оборудования, которое потребуется для учебного процесса.

Ранее стало известно, что по аналогичному проекту построят школу в тюменском селе Уват. Планируется, что новое здание примет учеников в 2021 году.

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#Новости#Школы#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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