Новая школа в тюменском Казарово откроется в 2020 году

Учебное заведение будет рассчитано на 360 мест и состоять из учебных и общешкольных блоков. Отдельно разместят учебные кабинеты для старших и младших школьников. В общем блоке будут находиться помещения для спортивных мероприятий, учебные мастерские, библиотека, актовый зал, медицинский блок и администрация.
Строительство началось в августе 2019 года, и работы продолжаются. В департаменте заверили, что в бюджете предусмотрены деньги на комплектацию школы всем необходимым. Специалисты готовят описание оборудования, которое потребуется для учебного процесса.
Ранее стало известно, что по аналогичному проекту построят школу в тюменском селе Уват. Планируется, что новое здание примет учеников в 2021 году.