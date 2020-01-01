Новая школа в тюменском Казарово откроется в 2020 году

Учебное заведение будет рассчитано на 360 мест и состоять из учебных и общешкольных блоков. Отдельно разместят учебные кабинеты для старших и младших школьников. В общем блоке будут находиться помещения для спортивных мероприятий, учебные мастерские, библиотека, актовый зал, медицинский блок и администрация.