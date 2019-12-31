Историк рассказал о роли СССР в развязывании Второй мировой войны

19 сентября Европарламент принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы». Документ принят 535 голосами «за» при 66 голосах «против». В резолюция содержится резкая критика политики СССР и утверждается, что Союз вместе с Германией спровоцировал Вторую мировую войну на фоне подписания пакта Молотова — Риббентропа. По мнению Европарламента, в годы войны СССР оккупировал часть территории Польши. МИД России назвал документ очередным витком фальсификации истории.
Историк и публицист Марк Солонин не согласился с позицией российского министерства. По его мнению, подписание пакта Молотова — Риббентропа, Договора о дружбе и границе с Германией, а также секретных протоколах к этим документам сыграло решающую роль в развязывании войны.
«В пересказе Риббентропа этот фрагмент переговоров звучит так: «Сталин с характерной для него ясностью и точностью искренно ответил: «Отказом в самом начале переговоров от какой-либо военной помощи Советов Германия заняла гордую позицию. Советский Союз, однако, заинтересован в том, чтобы Германия, являющаяся его соседом, была сильной, и в случае пробы военных сил между Германией и западными демократиями интересы СССР и Германии будут, конечно же, совпадать», — сказал Солонин.
Историк напомнил, что на начало войны у СССР было 150 дивизий, у французов — 80, а больше половины танкового парка Германии составляли легкие танкетки с пулеметным вооружением. Строительство немецких вооруженных сил началось только в 1935 году, когда захватившие власть нацисты заявили, что не будут исполнять условия Версальского договора. Это соглашение было подписано по итогам Первой мировой войны и запрещало Германии иметь военную авиацию, артиллерию крупных калибров (максимум 105-мм), накладывал жесткие ограничения на количество пушек, количество снарядов, на численность вооруженных сил (максимум 10 дивизий).
По словам Солонина, в довоенные годы СССР поставлял в Германию стратегическое сырье, включая нефтепродукты, и оказывал политическое давление на западных союзников. О причинах такой политики Иосифа Сталина, который в тот момент руководил страной, построены несколько гипотез.
«Гипотеза советской историографии состоит в том, что Сталин очень боялся Гитлера и изо всех сил старался «оттянуть начало войны». Это при том, заметьте, что в сентябре 1939 года у немцев не было ни намерения, ни возможности, ни плана, ни времени (начинались осенние дожди) для нападения на СССР. У меня другая гипотеза: Сталин хотел войны. Не мира во всем мире, а именно войны, для начала общеевропейской. В предполагаемом конфликте англо-французского блока и Германии Сталин помог слабейшей стороне (Германия образца 1939 года по всем количественным параметрам уступала объединенным силам своих потенциальных противников) для того, чтобы война не закончилась быстрым разгромом Германии», — рассказал историк.
В подтверждение он привел письмо Сталина к Молотову и Кагановичу от 2 сентября 1935 года. «Чем сильнее будет драка между ними, тем лучше для СССР. Мы можем продавать хлеб и тем, и другим, чтобы они могли драться. Нам вовсе не выгодно, чтобы одна из них теперь же разбила другую. Нам выгодно, чтобы драка у них была как можно более длительной», — говорится в документе.
Он также упомянул «речь Сталина» на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) от 19 августа 1939 года. Сохранившийся текст этой «речи» — трижды переведенный пересказ, поскольку записанную «речь» немцы захватили в Париже в 1940 году, а Красная Армия получила после разгрома Германии. Согласно пересказу, Сталин понимал, что договор СССР с Францией и Великобританией станет поводом для Германии искать способ сосуществования с европейскими странами. А если подписать пакт о ненападении с Германией, то немцы нападут на Польшу, и «вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным».
Говоря о территориальных спорах между Польшей и СССР, Солонин отметил, что стоит рассматривать только события ХХ века и делать это в категориях закона и права.
«На развалинах Российской и Австро-Венгерской империй после Первой мировой войны возникли новые государства, в том числе Польша и Советская Россия. Все эти страны повоевали между собой, но в 1921 году подписали мирное соглашение, которое определило границы между Советской Россией и Польшей. Затем в 1932 году СССР и Польша заключили договор о ненападении. Договора должны выполняться. Точка», — сказал историк.
По его словам, оценка ситуации российскими властями не должна зависеть от личной точки зрения, а трактоваться с той позиции, что современная Россия является правопреемником СССР. То есть оценка событиям 1939 года должна исходить от высших органов государственной власти.
Солонин напомнил, что такая оценка уже была дана в постановлении Съезда Народных депутатов СССР № 979 от 24 декабря 1989 года «О политической и правовой оценке советско-германского Договора о ненападении». Историк предложил действовать в рамках закона, если руководство страны не согласно с этим документом. По его мнению, логичным было бы созвать заседание Госдумы и поставить вопрос на голосование.
«Вносим проект нового постановления и в нем пишем, что нам все нравится, что политически и морально мы одобряем сделку нацистов и коммунистов, гордимся дедами и можем повторить. Так наберитесь смелости, напишите это на бумаге и проголосуйте. Желательно поименно, чтобы потомки поименно знали тех, кто за это проголосовал», — предложил Солонин.