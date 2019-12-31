Историк рассказал о роли СССР в развязывании Второй мировой войны

«Гипотеза советской историографии состоит в том, что Сталин очень боялся Гитлера и изо всех сил старался «оттянуть начало войны». Это при том, заметьте, что в сентябре 1939 года у немцев не было ни намерения, ни возможности, ни плана, ни времени (начинались осенние дожди) для нападения на СССР. У меня другая гипотеза: Сталин хотел войны. Не мира во всем мире, а именно войны, для начала общеевропейской. В предполагаемом конфликте англо-французского блока и Германии Сталин помог слабейшей стороне (Германия образца 1939 года по всем количественным параметрам уступала объединенным силам своих потенциальных противников) для того, чтобы война не закончилась быстрым разгромом Германии», — рассказал историк.