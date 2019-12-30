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В Тюмени введены в эксплуатацию два долгостроя на улице Выборгской

30 декабря 2019, 11:36
Фото: pixabay.com
В Тюмени введены в эксплуатацию два долгостроя на улице Выборгской
Два малоэтажных тюменских долгостроя введены в эксплуатацию в конце декабря 2019 года, сообщает прокуратура области.

Объекты находятся на улице Выборгской. Их строительство началось в 2016 году компанией ООО «ЭкоДом Продакшн». Здания планировалось достроить в 2018 году, но сроки постоянно переносились.

Представители организации неоднократно вызывались на заседания межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере долевого строительства. Ранее застройщик был оштрафован на 100 тыс. рублей из-за нарушения порядка размещения информации.

«В августе текущего года ООО «ЭкоДом Продакшн» закончил строительство ещё трех жилых домов», - отмечают СМИ.

С конца декабря введен в эксплуатацию дом ЖК «Славутич» по улице 50 лет Октября. Около 180 человек смогли заселиться в свои квартиры.

#Новости#Дольщики#Недвижимость#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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