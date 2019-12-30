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Тюменской школе вместо ремонта предстоит снос

30 декабря 2019, 08:27
Фото: pixabay.com
Тюменской школе вместо ремонта предстоит снос
Тюменская администрация решила снести здание школы №30 на Московском тракте и построить новое, передает «Вслух.ру» со ссылкой на городской департамент образования.
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Тюмень

Решение было принято после обследования школы перед капитальным ремонтом. Специалисты предупредили, что здание может обрушиться, и его лучше снести, рассказал глава департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов.

По его словам, новое здание будет рассчитано на 1,5 тыс. учащихся, которые смогут заниматься в одну смену.

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Во время последнего в 2019 года родительского собрания было объявлено о сносе школы. Родители поддержали такое решение.

Рабочие уже начали разбирать здание. Подрядчика начнут искать в январе, после окончания праздников. По предварительным данным, новое здание будет готово к осени 2021 года.

Здание школы №30 построено в 1958 году. В нем не были обустроены эвакуационные выходы, которые соответствовали бы современным нормам. Во время работ по усилению строительных конструкций в 2018 году рабочие повредили отделку пищеблока, столовой и спортзала. Зданию предстоял большой ремонт, его обещали закончить к 1 сентября 2020 года.

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