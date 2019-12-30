Тюменской школе вместо ремонта предстоит снос

Здание школы №30 построено в 1958 году. В нем не были обустроены эвакуационные выходы, которые соответствовали бы современным нормам. Во время работ по усилению строительных конструкций в 2018 году рабочие повредили отделку пищеблока, столовой и спортзала. Зданию предстоял большой ремонт, его обещали закончить к 1 сентября 2020 года.