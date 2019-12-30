Тюменской школе вместо ремонта предстоит снос

Решение было принято после обследования школы перед капитальным ремонтом. Специалисты предупредили, что здание может обрушиться, и его лучше снести, рассказал глава департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов.
По его словам, новое здание будет рассчитано на 1,5 тыс. учащихся, которые смогут заниматься в одну смену.
Во время последнего в 2019 года родительского собрания было объявлено о сносе школы. Родители поддержали такое решение.
Рабочие уже начали разбирать здание. Подрядчика начнут искать в январе, после окончания праздников. По предварительным данным, новое здание будет готово к осени 2021 года.
Здание школы №30 построено в 1958 году. В нем не были обустроены эвакуационные выходы, которые соответствовали бы современным нормам. Во время работ по усилению строительных конструкций в 2018 году рабочие повредили отделку пищеблока, столовой и спортзала. Зданию предстоял большой ремонт, его обещали закончить к 1 сентября 2020 года.