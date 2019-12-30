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Открылся большой «Яслеград» в Тюмени на улице Мурманской

30 декабря 2019, 10:03
Фото: 1Mi
Открылся большой «Яслеград» в Тюмени на улице Мурманской
В областной столице 30 декабря открылся детский сад № 183 «Яслеград». Обновленное здание рассчитано на 420 детей, сообщает Вслух.ру.
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Тюмень

Здесь сформировано 6 групп для детей от 2 месяцев, всего на территории детсада 13 групп. В новом корпусе закупили мебель – модульные кровати, качели, пеленальные столы.

Ясли для детей помогают мамам. Освободившееся время можно потратить на учебу и устройства на работу. В группе для самых маленьких — 15 детей, за ними присматривают два воспитателя, помощник и медик.

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Здание детского сада расположено на улице Мурманской, 19. Оно пустовало последние 6 лет, когда его освободил родильный дом №1.

«Несколько лет назад появился проект перепланировки объекта, теперь все работы завершены», - сообщают СМИ.

#Новости#Детские сады#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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