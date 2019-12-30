Открылся большой «Яслеград» в Тюмени на улице Мурманской

Здесь сформировано 6 групп для детей от 2 месяцев, всего на территории детсада 13 групп. В новом корпусе закупили мебель – модульные кровати, качели, пеленальные столы.
Ясли для детей помогают мамам. Освободившееся время можно потратить на учебу и устройства на работу. В группе для самых маленьких — 15 детей, за ними присматривают два воспитателя, помощник и медик.
Здание детского сада расположено на улице Мурманской, 19. Оно пустовало последние 6 лет, когда его освободил родильный дом №1.
«Несколько лет назад появился проект перепланировки объекта, теперь все работы завершены», - сообщают СМИ.