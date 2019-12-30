Долг 252 млрд рублей: Антипинский НПЗ признан банкротом

На конец декабря структуры Антипинского НПЗ должны 252 млрд рублей. Почти 170 млрд завод задолжал Сбербанку. Следующее заседание суда пройдёт 29 июня 2020 года. Конкурсный управляющий представит отчёт о проделанной работе и погашению задолженности.