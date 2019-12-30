Долг 252 млрд рублей: Антипинский НПЗ признан банкротом

На конец декабря структуры Антипинского НПЗ должны 252 млрд рублей. Почти 170 млрд завод задолжал Сбербанку. Следующее заседание суда пройдёт 29 июня 2020 года. Конкурсный управляющий представит отчёт о проделанной работе и погашению задолженности.
Ранее сообщалось, что НПЗ должен кредиторам 347 млрд. Предприятие хотели продать группе СОКАР. Известно, что госнефтекомпания Азербайджана заявила, что будет выполнять роль УК в Антипинском НПЗ.
«Сейчас кто-то купит за копейки», - отметил пользователь тюменского паблика.