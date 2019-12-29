Пластическая хирургия в Самаре – современные клиники европейского уровня

К услугам хирургов-пластиков обращаются те, кто хотят изменить свою внешность и сохранить привлекательность, несмотря на возраст.
Самара – крупный областной город с населением более 1 млн. человек и многовековой историей. Идя в ногу со временем, город всесторонне развивался, в том числе в области медицины.
Услуги пластической хирургии в Самаре предоставляют около десятка современных специализированных клиник. В них работают десятки высококвалифицированных врачей с большим опытом. Они предоставляют широкий спектр услуг.
К числу наиболее популярных в городе и области относятся:
Преимущественное большинство пациентов – это женщины. Среди возрастной категории до 40 лет к пластикам обращаются чаще всего с целью коррекции формы и размера носа, а также для увеличения груди. В старшей возрастной группе лидируют антивозрастные операции – круговая подтяжка и коррекция век.
Из всего количества медцентров в Самаре, которые предоставляют услуги пластической хирургии, каждый клиент найдет для себя наиболее подходящий вариант. Адреса всех медучереждений города, специализирующихся на пластике, можно найти в интернете, а цены уточнить по прайсам.
«Ренессанс Косметология»
Косметологическая клиника «Ренессанс» существует уже более четверти века, начав свою историю как «Дом красоты». В настоящее время она предоставляет большой перечень услуг, позволяющих скорректировать внешность, устранить последствия травм, отразившихся на внешности – убрать рубцы. Придать симметричность чертам лица и т.д.
Комплекс косметологических услуг медицинского центра включает:
Ежегодно в Ренессансе проводится свыше 15000 процедур и 11000 пластических операций. Сотрудники этого медучреждения постоянно осваивают новые методики и совершенствуются, публикуют научные разработки и принимают участие в международных симпозиумах и профильных семинарах. Высококвалифицированный коллектив сотрудников возглавляет главврач Разумовская Е.А.
Адрес косметологического центра: улица Садовая, 199.
Центр косметологии на Молодогвардейской
По адресу: улица Молодогвардейская, 22 работает центр пластической хирургии и косметологии. Оснащенное по последнему слову техники медицинское учреждение обеспечивает своим пациентам широкий перечень услуг: от небольшой коррекции ушных раковин до устранения серьезных дефектов.
Наряду с операциями, в клинике на Молодогвардейской проводятся разнообразные процедуры по улучшению внешности, омолаживающие манипуляции, терапия трихологических заболеваний и др.
Эстетический центр «Нью Лайф»
Находящийся по адресу улица Ново-Садовая, 31, центр «Нью Лайф» был открыт почти 10 лет назад. Здесь пациентам предоставляется возможность ухода и коррекции лица и тела, лечение волос и ногтей. Доброжелательный и профессиональный коллектив центра возглавляет Колсанова О.А.
В стенах «Нью Лайф» пациенты могут:
Light Clinic
Клиника эстетической медицины, работающая под руководством Неровного Д.Г., находится по адресу: ул. Димитрова, 117. В стенах Light Clinic каждый пациент получает индивидуальный подход и внимание специалистов высокого уровня.
В числе пластических операций, проводимых в клинике:
Кроме того, в перечне услуг Light Clinic присутствуют:
Клиника Шараповой
Основанная в конце прошлого века на базе отдела диагностического городского центра, клиника Шараповой сочетает в себе направления частной и государственной медицины. Современное техническое оснащение и квалифицированный врачебный контингент позволяют проводить широкий перечень манипуляций:
Хирургическое подразделение делает упор на малотравматичные методы коррекции: использование эндоскопии и лазерной терапии. Косметологические манипуляции (инъекции, пилинги, мезотерапия) проводятся дипломированными врачами-дерматологами.
Находится клиника по адресу: улица Мяги, 7а.
Стоимость проведения пластической операции в Самаре зависит от целого ряда факторов:
При выборе методики улучшения внешности учитываются индивидуальные особенности организма пациента, его состояние здоровья и имеющиеся патологии. Самые дешевые в плане оплаты (до 20 000 рублей) – операции по небольшой коррекции носа, устранения дефекта одной из ушных раковин. К дорогим пластическим операциям относится увеличение груди имплантами (200 000 – 250 000 рублей), редукционная маммопластика (от 60 000 рублей), абдоминопластика (около 60 000 рублей) и другие.
Дополнительные затраты могут понадобиться во время реабилитационного периода и при прохождении обследования перед операцией.
При выборе конкретного лечебного заведения необходимо руководствоваться не только ценами за операции, но и изучить отзывы на сайтах и форумах, ознакомиться с квалификацией медицинского персонала и его специализацией. Каждое направление деятельности должно быть подтверждено государственной лицензией.
Удобные и комфортные условия клиник позволяют пациенту расслабиться и конфиденциально обсудить все проблемы. При этом профессионализм специалистов пластической хирургии обеспечит их качественное и эффективное решение.
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