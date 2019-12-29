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Пластическая хирургия в Самаре – современные клиники европейского уровня

29 декабря 2019, 19:19
Фото: plastichno.com
Пластическая хирургия в Самаре находится на высоком уровне, как и в большинстве крупных городов РФ.

К услугам хирургов-пластиков обращаются те, кто хотят изменить свою внешность и сохранить привлекательность, несмотря на возраст.

На ресурсе Пластично.ком предоставлен подробный список ТОП-врачей Самары.

Пластическая хирургия в Самаре: особенности

Самара – крупный областной город с населением более 1 млн. человек и многовековой историей. Идя в ногу со временем, город всесторонне развивался, в том числе в области медицины.

Услуги пластической хирургии в Самаре предоставляют около десятка современных специализированных клиник. В них работают десятки высококвалифицированных врачей с большим опытом. Они предоставляют широкий спектр услуг.

Фото: plastichno.com

К числу наиболее популярных в городе и области относятся:

  • маммопластика по увеличению молочных желез;
  • ринопластика;
  • липосакция;
  • коррекция формы ушных раковин;
  • подтяжка век;
  • круговая подтяжка лица.

Преимущественное большинство пациентов – это женщины. Среди возрастной категории до 40 лет к пластикам обращаются чаще всего с целью коррекции формы и размера носа, а также для увеличения груди. В старшей возрастной группе лидируют антивозрастные операции – круговая подтяжка и коррекция век.

Топ-5 клиник Самары

Из всего количества медцентров в Самаре, которые предоставляют услуги пластической хирургии, каждый клиент найдет для себя наиболее подходящий вариант. Адреса всех медучереждений города, специализирующихся на пластике, можно найти в интернете, а цены уточнить по прайсам.

«Ренессанс Косметология»

Косметологическая клиника «Ренессанс» существует уже более четверти века, начав свою историю как «Дом красоты». В настоящее время она предоставляет большой перечень услуг, позволяющих скорректировать внешность, устранить последствия травм, отразившихся на внешности – убрать рубцы. Придать симметричность чертам лица и т.д.

Комплекс косметологических услуг медицинского центра включает:

  1. Коррекцию фигуры.
  2. Косметологию (аппаратную).
  3. Трихологию.
  4. Косметологию инъекционную и терапевтическую.
Фото: plastichno.com

Ежегодно в Ренессансе проводится свыше 15000 процедур и 11000 пластических операций. Сотрудники этого медучреждения постоянно осваивают новые методики и совершенствуются, публикуют научные разработки и принимают участие в международных симпозиумах и профильных семинарах. Высококвалифицированный коллектив сотрудников возглавляет главврач Разумовская Е.А.

Адрес косметологического центра: улица Садовая, 199.

Центр косметологии на Молодогвардейской

По адресу: улица Молодогвардейская, 22 работает центр пластической хирургии и косметологии. Оснащенное по последнему слову техники медицинское учреждение обеспечивает своим пациентам широкий перечень услуг: от небольшой коррекции ушных раковин до устранения серьезных дефектов.

Наряду с операциями, в клинике на Молодогвардейской проводятся разнообразные процедуры по улучшению внешности, омолаживающие манипуляции, терапия трихологических заболеваний и др.

Эстетический центр «Нью Лайф»

Находящийся по адресу улица Ново-Садовая, 31, центр «Нью Лайф» был открыт почти 10 лет назад. Здесь пациентам предоставляется возможность ухода и коррекции лица и тела, лечение волос и ногтей. Доброжелательный и профессиональный коллектив центра возглавляет Колсанова О.А.

В стенах «Нью Лайф» пациенты могут:

  • получить консультацию диетолога;
  • пройти физиотерапевтические процедуры, лазерное омоложение, депиляцию;
  • сделать пирсинг;
  • удалить тату и т.д.

Light Clinic

Клиника эстетической медицины, работающая под руководством Неровного Д.Г., находится по адресу: ул. Димитрова, 117. В стенах Light Clinic каждый пациент получает индивидуальный подход и внимание специалистов высокого уровня.

В числе пластических операций, проводимых в клинике:

  1. Ринопластика.
  2. Отопластика.
  3. Маммопластика и др.

Кроме того, в перечне услуг Light Clinic присутствуют:

  • УЗИ;
  • фотоомоложение;
  • фотоэпиляция;
  • различные виды массажа;
  • аппаратная коррекция фигуры и т.д.

Клиника Шараповой

Основанная в конце прошлого века на базе отдела диагностического городского центра, клиника Шараповой сочетает в себе направления частной и государственной медицины. Современное техническое оснащение и квалифицированный врачебный контингент позволяют проводить широкий перечень манипуляций:

  • пластическую хирургию;
  • косметологию.

Хирургическое подразделение делает упор на малотравматичные методы коррекции: использование эндоскопии и лазерной терапии. Косметологические манипуляции (инъекции, пилинги, мезотерапия) проводятся дипломированными врачами-дерматологами.

Находится клиника по адресу: улица Мяги, 7а.

Цена вопроса

Стоимость проведения пластической операции в Самаре зависит от целого ряда факторов:

  1. Ценовой политики учреждения.
  2. Квалификации врача.
  3. Сложности манипуляции и т.д.

При выборе методики улучшения внешности учитываются индивидуальные особенности организма пациента, его состояние здоровья и имеющиеся патологии. Самые дешевые в плане оплаты (до 20 000 рублей) – операции по небольшой коррекции носа, устранения дефекта одной из ушных раковин. К дорогим пластическим операциям относится увеличение груди имплантами (200 000 – 250 000 рублей), редукционная маммопластика (от 60 000 рублей), абдоминопластика (около 60 000 рублей) и другие.

Дополнительные затраты могут понадобиться во время реабилитационного периода и при прохождении обследования перед операцией.

При выборе конкретного лечебного заведения необходимо руководствоваться не только ценами за операции, но и изучить отзывы на сайтах и форумах, ознакомиться с квалификацией медицинского персонала и его специализацией. Каждое направление деятельности должно быть подтверждено государственной лицензией.

Удобные и комфортные условия клиник позволяют пациенту расслабиться и конфиденциально обсудить все проблемы. При этом профессионализм специалистов пластической хирургии обеспечит их качественное и эффективное решение.

Материалы взяты с Plastichno.com. Требуется консультация специалиста.

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#Новости#Александра Миралинкс Логинова#Технологии
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