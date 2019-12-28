Тюменские охотники будут добывать дичь по новым правилам

Таким образом, 9 января начнется прием заявок исключительно на добычу птиц. Методом жеребьевки 15 мая можно будет получить разрешение поохотиться на барсука, соболя, рысь, выдру, лося, кабана, косулю и медведя. В начале будущего августа будут распределены разрешения на добычу пушнины, кроме соболя, выдры, рыси и барсука. Во все перечисленные дни старт мероприятий по допущению к охоте назначен на 12:00.
Подать свою заявку можно в любом МФЦ, а также через портал государственных услуг РФ или портал услуг Тюменской области.
«Прием заявок на массовые виды охотничьих ресурсов (птицы, пушные животные, за исключением охотничьих ресурсов, разрешения на добычу которых распределяются в порядке жеребьевки) закончится за 10 рабочих дней до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьего ресурса», — отмечено в официальном сообщении.