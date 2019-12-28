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Тюменские охотники будут добывать дичь по новым правилам

28 декабря 2019, 11:58
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменские охотники будут добывать дичь по новым правилам
С 1 января 2020 г. в Тюменской области, согласно новому закону («О внесении изменений в статью 5 регионального закона «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области»), изменится порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Информация об этом была опубликована на сайте областного правительства.
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Тюмень

Таким образом, 9 января начнется прием заявок исключительно на добычу птиц. Методом жеребьевки 15 мая можно будет получить разрешение поохотиться на барсука, соболя, рысь, выдру, лося, кабана, косулю и медведя. В начале будущего августа будут распределены разрешения на добычу пушнины, кроме соболя, выдры, рыси и барсука. Во все перечисленные дни старт мероприятий по допущению к охоте назначен на 12:00.

Подать свою заявку можно в любом МФЦ, а также через портал государственных услуг РФ или портал услуг Тюменской области.

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«Прием заявок на массовые виды охотничьих ресурсов (птицы, пушные животные, за исключением охотничьих ресурсов, разрешения на добычу которых распределяются в порядке жеребьевки) закончится за 10 рабочих дней до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьего ресурса», — отмечено в официальном сообщении.

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