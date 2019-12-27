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Житель Заречного ударил ножом собутыльника

27 декабря 2019, 07:55
Фото: Наш город / 1Mi
Житель Заречного ударил ножом собутыльника
В поселке Заречный Вагайского района полиция задержала 43-летнего мужчину, который дважды ударил ножом собутыльника, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Тюмень

«Компания приятелей выпивали у знакомой. В ходе распития алкогольных напитков подозреваемый оскорбил хозяйку дома, и потерпевший решил за нее заступиться. Он повалил обидчика на пол, а тот схватил нож и нанес пострадавшему два ножевых ранения», - рассказали в УМВД.

Раненого доставили в больницу, и медики позвонили в полицию. Потерпевший оказался жителем деревни Осиновская. Он подробно рассказал о событиях и описал нападавшего.

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Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого как оружие. Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина уже признал свою вину. По приговору суда он может лишиться свободы на срок до 10 лет.

#Новости#Вагайский район#Нападения#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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