Житель Заречного ударил ножом собутыльника

«Компания приятелей выпивали у знакомой. В ходе распития алкогольных напитков подозреваемый оскорбил хозяйку дома, и потерпевший решил за нее заступиться. Он повалил обидчика на пол, а тот схватил нож и нанес пострадавшему два ножевых ранения», - рассказали в УМВД.