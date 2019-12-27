Житель Заречного ударил ножом собутыльника

«Компания приятелей выпивали у знакомой. В ходе распития алкогольных напитков подозреваемый оскорбил хозяйку дома, и потерпевший решил за нее заступиться. Он повалил обидчика на пол, а тот схватил нож и нанес пострадавшему два ножевых ранения», - рассказали в УМВД.
Раненого доставили в больницу, и медики позвонили в полицию. Потерпевший оказался жителем деревни Осиновская. Он подробно рассказал о событиях и описал нападавшего.
Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого как оружие. Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина уже признал свою вину. По приговору суда он может лишиться свободы на срок до 10 лет.