Радионова: ряд омских компаний плевать хотели на экологию города

Интересно, что в списке Радионовой больше не числится фирма АО «ТГК-11». Еще совсем недавно теплоэнергетики не собирались подписывать соглашение по «Чистому воздуху». По их мнению, в договоре отсутствуют подробные разъяснения о процедуре доведения средств на реализацию программы. В «ТГК-11» тогда заявляли, что собственных денег у них нет. Необходимые подписи на соглашении отсутствуют и сейчас.