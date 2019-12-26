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Радионова: ряд омских компаний плевать хотели на экологию города

26 декабря 2019, 17:30
Фото: gosnadzor.ru
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о предприятиях Омска, главы которых отказываются снижать количество вредных выбросов в воздух. Такими компаниями являются ПАО «Омский каучук», АО «Омскшина» и ПАО «Сатурн».

Глава надзорного органа подчеркнула, что перечисленные выше структуры не волнуют экология и качество жизни населения. Именно такие предприятия и тормозят реализацию федерального проекта.

Отметим, что лишь одна из трех компаний, упомянутых руководителем Росприроднадзора, пообещала подписать соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ и региональным правительством. Этой компанией является ПАО «Омский каучук», пишет gorod55.ru.

Интересно, что в списке Радионовой больше не числится фирма АО «ТГК-11». Еще совсем недавно теплоэнергетики не собирались подписывать соглашение по «Чистому воздуху». По их мнению, в договоре отсутствуют подробные разъяснения о процедуре доведения средств на реализацию программы. В «ТГК-11» тогда заявляли, что собственных денег у них нет. Необходимые подписи на соглашении отсутствуют и сейчас.

Компания ООО «Омсктехуглерод» также исчезла из списка руководителя Росприроднадзора. Топ-менеджеры фирмы заверили, что все документы уже подписаны и высланы в Москву.

На прошедшем заседании правительства России президент Владимир Путин посетовал на недостаточное внимание со стороны чиновников к проблеме загрязнения атмосферы. Глава государства потребовал взять за ориентир итоговый результат. Останавливаться на одном принятии законопроекта не нужно.

Комплексная программа по снижению уровня загрязнения атмосферы «Чистый воздух» стартовала в минувшем году. Путин распорядился на 20% снизить уровень загрязнения в 12 городах России, в которых выявлены серьезные проблемы с экологией.

Промышленные предприятия должны выполнить комплексный план и предоставить доступ на свои мощности другим участникам договора, которые способны вести контроль за количеством выбросов вредных веществ в воздух.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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