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Ялуторовчанин из-за мошенника-посредника потерял крупную сумму денег

18 декабря 2019, 05:26
Фото: 1Mi
Ялуторовчанин из-за мошенника-посредника потерял крупную сумму денег
В полицию Ялуторовска обратился местный житель, который заявил о совершенных в отношении него мошеннических действий.
Сюжет
Тюмень

По словам потерпевшего, на одном из сайтов в Сети он нашел объявление о продаже колес. Ялуторовчанин позвонил продавцу, который живет в Пермском крае и договорился о сделке.

«Покупателю прислали документ, подтверждающий факт отправки колес через транспортную компанию, после этого ялуторовчанин перевел на счет, указанный продавцом, 17,5 тыс. рублей», - рассказали в полиции.

Позже покупатель узнал, что продавец отменил услугу доставки. Сотрудники полиции в ходе расследования также установили, что между заявителем и продавцом был посредник, который после получения денег перестал отвечать на звонки ялуторовчанина и владельца колес.

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#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Ялуторовск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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