Ялуторовчанин из-за мошенника-посредника потерял крупную сумму денег

По словам потерпевшего, на одном из сайтов в Сети он нашел объявление о продаже колес. Ялуторовчанин позвонил продавцу, который живет в Пермском крае и договорился о сделке.
«Покупателю прислали документ, подтверждающий факт отправки колес через транспортную компанию, после этого ялуторовчанин перевел на счет, указанный продавцом, 17,5 тыс. рублей», - рассказали в полиции.
Позже покупатель узнал, что продавец отменил услугу доставки. Сотрудники полиции в ходе расследования также установили, что между заявителем и продавцом был посредник, который после получения денег перестал отвечать на звонки ялуторовчанина и владельца колес.