Тюменский Роспотребнадзор проверил продукцию Ситниковского молочного комбината

Роспотребнадзор сообщил «Нашему городу», что после пожара «Центром гигиены и эпидемиологии по Тюменской области» была проведена проверка воздуха в районе Ситниковского молочного комбината.
Согласно результатам исследования, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимых значений.
Помимо воздуха, «Центр гигиены» провел проверку продукции комбината: «масло крестьянское» 72,5% жирности и молоко 3,2% жирности. По данным проверки, продукция соответствует требованиям регламента безпасности молочной продукции.
Напомним, пожар на складе Ситниковского молочного комбината произошел 30 ноября 2019 года. По словам очевидцев, на складе помимо масла находилось порядка 20 тонн кислоты, предназначенной для чистки чанов.
Филиал в селе Ситниково работает с 2008 года. На комбинате выпускается молочная продукция под торговыми марками «Золотые луга», «Ситниковское», «Живи здорОво».