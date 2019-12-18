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Тюменский Роспотребнадзор проверил продукцию Ситниковского молочного комбината

18 декабря 2019, 12:44
Фото: 1Mi
Продукцию Ситниковского молочного комбината проверили после пожара
Роспотребнадзор проверил продукцию Ситниковского молочного комбината, а так же воздух в районе деревни Ситниково после пожара на складе комбината.

Роспотребнадзор сообщил «Нашему городу», что после пожара «Центром гигиены и эпидемиологии по Тюменской области» была проведена проверка воздуха в районе Ситниковского молочного комбината.

Согласно результатам исследования, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимых значений.

Помимо воздуха, «Центр гигиены» провел проверку продукции комбината: «масло крестьянское» 72,5% жирности и молоко 3,2% жирности. По данным проверки, продукция соответствует требованиям регламента безпасности молочной продукции.

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Напомним, пожар на складе Ситниковского молочного комбината произошел 30 ноября 2019 года. По словам очевидцев, на складе помимо масла находилось порядка 20 тонн кислоты, предназначенной для чистки чанов.

Филиал в селе Ситниково работает с 2008 года. На комбинате выпускается молочная продукция под торговыми марками «Золотые луга», «Ситниковское», «Живи здорОво».

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