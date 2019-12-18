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Через Иртыш в Тобольске открыта ледовая переправа

18 декабря 2019, 03:15
Фото: МЧС по Тюменской области
Через Иртыш в Тобольске открыта ледовая переправа
ГУ МЧС по Тюменской области и инспекторы ГИМС 17 декабря открыли ледовую переправу через реку Иртыш.

Вчера, 17 декабря, в Тобольске через реку Иртыш сотрудники ГУ МЧС по региону и инспекторы ГИМС открыли ледовую переправу.

«Водителям, следующим по переправе, необходимо соблюдать несколько простых правил: не останавливаться на льду, не обгонять и не разворачиваться», - пояснили в ведомстве.

Проведенная на днях инспекция показала, что толщина льда в этом месте достигает 35-45 сантиметров. Этого достаточно для безопасного прохождения не только пешеходов, но и транспорта, в том числе и грузового, весом до пяти тонн.

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#Новости#Тюменская область#Переправа#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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