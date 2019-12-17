nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени женщина сбила трех подростков на пешеходном переходе

17 декабря 2019, 07:51
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени женщина сбила трех подростков на пешеходном переходе
Сегодня в Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу ул. Широтная, 32 были сбиты три подростка, сообщает областное ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

«Инцидент произошел около 11 часов утра, детей сбила иномарка „Мерседес“», — отмечают в Госавтоинспекции.

За рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина. Она не пропустила подростков, потому что, двигаясь в среднем ряду, вовремя их не заметила из-за грузовой машины справа.

В Тюмени маленький мальчик попал под колеса автомобиля из-за паники
Узнать подробнее

Две девочки и мальчик получили ссадины ног и ушибы.

Ситуация,когда водитель в первом ряду пропускает пешеходов на пешеходном переходе, а водитель из следующего ряда не тормозит, считается одной из самых распространенных при ДТП на пешеходных переходах. В этом году на пешеходных переходах произошло 57 ДТП с участием детей, это на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

#Новости#Авария#ДТП#Школьники#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25