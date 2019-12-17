В Тюмени женщина сбила трех подростков на пешеходном переходе

Ситуация,когда водитель в первом ряду пропускает пешеходов на пешеходном переходе, а водитель из следующего ряда не тормозит, считается одной из самых распространенных при ДТП на пешеходных переходах. В этом году на пешеходных переходах произошло 57 ДТП с участием детей, это на треть больше, чем за тот же период прошлого года.