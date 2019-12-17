В 2019 году сотни тюменских компаний попросили признать себя банкротом

Председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько рассказал, что с начала года руководители 420 компаний региона обратились в суд и попросили признать свои организации несостоятельными.
«В прошлом году данный показатель составлял 346 заявлений», - уточнил Олег Финько.
При этом суды региона признали несостоятельными в 2019 году лишь 124 юридических лица, годом ранее таких было 139.
В конце сентября тюменские налоговики хотели признать банкротами 13 местных компаний. В начале декабря список организаций, которые ФНС считает несостоятельными, пополнился еще несколькими организациями.