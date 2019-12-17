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В 2019 году сотни тюменских компаний попросили признать себя банкротом

17 декабря 2019, 05:17
Фото: pixabay.com
В 2019 году сотни тюменских компаний попросили признать себя банкротом
За 11 месяцев уходящего года в суд поступило 420 подобных заявлений, в прошлом году - 346, сообщает РБК.
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Тюмень

Председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько рассказал, что с начала года руководители 420 компаний региона обратились в суд и попросили признать свои организации несостоятельными.

«В прошлом году данный показатель составлял 346 заявлений», - уточнил Олег Финько.

При этом суды региона признали несостоятельными в 2019 году лишь 124 юридических лица, годом ранее таких было 139.

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В конце сентября тюменские налоговики хотели признать банкротами 13 местных компаний. В начале декабря список организаций, которые ФНС считает несостоятельными, пополнился еще несколькими организациями.

#Новости#Банкротство#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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