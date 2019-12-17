Тюменские врачи вернули слух мужчине без ушных раковин

В ОКБ №2 в Тюмени провели операцию по замене старого и сломанного имплантата слухового аппарата костной проводимости. Сложность заключалась в том, что у мужчины редкая патология - у него с рождения отсутствовали ушные раковины и слуховые проходы.
«В таких случаях обычные слуховые аппараты неэффективны», - пояснили специалисты.
Мужчине семь лет назад установили имплантат слухового аппарата, но он вышел из строя и требовалось заменить устройство. В федеральных центрах, куда обращался житель Новосибирской области, ему в помощи отказали.
Его лечащий врач выписал мужчине направление в ОКБ №2, где специалисты владеют несколькими методиками слухулучшающих операций.
Операцию, которую провели за счет средств системы обязательного медицинского страхования, сделали всего за 20 минут. Мужчине заменили имплантат слухового аппарата, а примерно через месяц оториноларингологи тюменской больницы наденут мужчине звуковой процессор, после чего он снова сможет воспринимать всё многообразие звуков окружающего мира.