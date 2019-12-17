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Тюменские врачи вернули слух мужчине без ушных раковин

17 декабря 2019, 06:55
Фото: ГБУЗ ТО «ОКБ №2»
Тюменские врачи вернули слух мужчине без ушных раковин
В Тюменской ОКБ №2 помогли жители Новосибирской области, которому ранее отказали в помощи в федеральных центрах.
Сюжет
Тюмень

В ОКБ №2 в Тюмени провели операцию по замене старого и сломанного имплантата слухового аппарата костной проводимости. Сложность заключалась в том, что у мужчины редкая патология - у него с рождения отсутствовали ушные раковины и слуховые проходы.

«В таких случаях обычные слуховые аппараты неэффективны», - пояснили специалисты.

Мужчине семь лет назад установили имплантат слухового аппарата, но он вышел из строя и требовалось заменить устройство. В федеральных центрах, куда обращался житель Новосибирской области, ему в помощи отказали.

Его лечащий врач выписал мужчине направление в ОКБ №2, где специалисты владеют несколькими методиками слухулучшающих операций.

Операцию, которую провели за счет средств системы обязательного медицинского страхования, сделали всего за 20 минут. Мужчине заменили имплантат слухового аппарата, а примерно через месяц оториноларингологи тюменской больницы наденут мужчине звуковой процессор, после чего он снова сможет воспринимать всё многообразие звуков окружающего мира.

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#Новости#Врачи#Тюменская область#Слух#ОКБ №2#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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