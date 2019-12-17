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Пьяный тюменец изрубил топором машину такси из-за сдачи. Ущерб почти 100 тыс. рублей

17 декабря 2019, 14:32
Фото: 1Mi
Пьяный тюменец изрубил топором машину такси из-за сдачи.
Двое жителей областной столицы 17 декабря изуродовали машину такси топором. Пассажиры были недовольны полученной сдачей, сообщает МВД Тюмени.
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Тюмень

В полицию обратился водитель такси. Он подвез пьяных мужчин, которые по пути решили заехать еще по одному адресу. Стоимость услуг таксиста увеличилась, когда машина прибыл на место, между водителем и пассажирами возник конфликт.

Пассажиры вышли из автомобиля, а один из них стал наносить по машине удары небольшим топором. Водитель спешно покинул место происшествия. Сотрудники МВД задержали 28-летнего безработного местного жителя, он признал вину.

«Сумма нанесенного ущерба составляет около 90 тысяч рублей», - отмечают СМИ.

Возбуждено уголовное дело.

#Новости#Такси#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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