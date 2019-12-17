Пьяный тюменец изрубил топором машину такси из-за сдачи. Ущерб почти 100 тыс. рублей

В полицию обратился водитель такси. Он подвез пьяных мужчин, которые по пути решили заехать еще по одному адресу. Стоимость услуг таксиста увеличилась, когда машина прибыл на место, между водителем и пассажирами возник конфликт.
Пассажиры вышли из автомобиля, а один из них стал наносить по машине удары небольшим топором. Водитель спешно покинул место происшествия. Сотрудники МВД задержали 28-летнего безработного местного жителя, он признал вину.
«Сумма нанесенного ущерба составляет около 90 тысяч рублей», - отмечают СМИ.
Возбуждено уголовное дело.