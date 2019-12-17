nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пострадавшая от гаффской болезни жительница Ачиры осталась без компенсации

17 декабря 2019, 12:45
Фото: pixabay.com
Пострадавшая от гаффской болезни жительница Ачиры осталась без компенсации
Жительница поселка Ачиры Рабиха Барсукова не получила компенсацию после месяца пребывания в реанимации в ОКБ №2, сообщает URA.RU.
Сюжет
Тюмень

Выплату в 10 тыс. рублей отказались оформить в центре социального обслуживания Тобольского района.

«Моя сестра с доверенностью и нужными документами обратилась в соцзащиту на оформление выплаты. Но ей сказали, что мама прописана не в Ачирах», — отметила дочь пострадавшей.

Между тем отец семейства компенсацию получил. Сообщается, что выплаты распределялись исходя из официальной прописки и фактического проживания пострадавших. В настоящий момент Рабиха Барсукова находится в стационаре ОБ №3 в Тобольске.

Озеро в селе Ачиры Тобольского района будет закрыто для ловли рыбы на год
Узнать подробнее

По данным местных жителей, компенсации не получили около 10 местных жителей.

#Новости#Компенсации#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25