Пострадавшая от гаффской болезни жительница Ачиры осталась без компенсации

Выплату в 10 тыс. рублей отказались оформить в центре социального обслуживания Тобольского района.
«Моя сестра с доверенностью и нужными документами обратилась в соцзащиту на оформление выплаты. Но ей сказали, что мама прописана не в Ачирах», — отметила дочь пострадавшей.
Между тем отец семейства компенсацию получил. Сообщается, что выплаты распределялись исходя из официальной прописки и фактического проживания пострадавших. В настоящий момент Рабиха Барсукова находится в стационаре ОБ №3 в Тобольске.
По данным местных жителей, компенсации не получили около 10 местных жителей.