ХК «Рубин» уступил команде из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге завершился матч ХК «Рубин» с местной командой «СКА-Нева». Счет по итогам игры составил 2:1 в пользу хозяев.
«Первую шайбу забили на 24-й минуте, это сделал Василий Голотов из команды «СКА-Нева». Спустя несколько минут тюменцы смогли отыграться. Шанс реализовал Егор Попов», - рассказали в ХК «Рубин».
Несмотря на то, что к середине игры счет был 1:1, на ничью команды готовы не были. Третий и решающий гол забил Кирилл Петьков из Питерской команды. По итогам овертайма матч закончился со счетом 2:1 в пользу «СКА-Нева».
Следующая игра тюменцев в Санкт-Петербурге состоится 18 декабря, ХК «Рубин» встретится на льду с командой «Динамо-СПб».