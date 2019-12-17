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ХК «Рубин» уступил команде из Санкт-Петербурга

17 декабря 2019, 04:27
Фото: ХК «Рубин»
ХК «Рубин» уступил команде из Санкт-Петербурга
Игра ХК «Рубин» с Санкт-Петербургским «СКА-Нева» закончилась не в пользу тюменцев.
Сюжет
Тюмень

В Санкт-Петербурге завершился матч ХК «Рубин» с местной командой «СКА-Нева». Счет по итогам игры составил 2:1 в пользу хозяев.

«Первую шайбу забили на 24-й минуте, это сделал Василий Голотов из команды «СКА-Нева». Спустя несколько минут тюменцы смогли отыграться. Шанс реализовал Егор Попов», - рассказали в ХК «Рубин».

Несмотря на то, что к середине игры счет был 1:1, на ничью команды готовы не были. Третий и решающий гол забил Кирилл Петьков из Питерской команды. По итогам овертайма матч закончился со счетом 2:1 в пользу «СКА-Нева».

Следующая игра тюменцев в Санкт-Петербурге состоится 18 декабря, ХК «Рубин» встретится на льду с командой «Динамо-СПб».

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