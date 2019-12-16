Во вторник строители полностью перекроют движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

С 00:00 до 00:45 на 27 км автодороги около села Каскара будет проводиться демонтаж надземного перехода. Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать скоростной режим. Любую информацию по трассам в УрФО можно получить по телефону 8-800-200-63-06.
«С 16 по 30 декабря текущего года, для пешеходов будет организован специальный нерегулируемый наземный переход», - отмечают СМИ.
На федеральных трассах Тюменской области расположено более десяти надземных пешеходных переходов. Большинство из них действуют около областной столицы.