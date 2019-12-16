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Самыми востребованными профессиями среди тюменских школьников стали врач и юрист

16 декабря 2019, 05:03
Фото: «Моя территория»
Самыми востребованными профессиями среди тюменских школьников стали врач и
В мультицентре «Моя территория» подвели итоги исследования «Шанс.Профbox».
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Тюмень

Тюменских школьников, учащихся в 8-10 классах, спрашивали о том, какие профессии им интересны. На основе их ответов был составлен список, первые места в котором зянил такие профессии, как врач, педагог, программист, стилист и инженер.

«Также в список вошли профессии: психолог, юрист, эколог», - рассказали организаторы опроса.

По мнению тюменских школьников, в плане профессиональных навыков им необходимо уметь разрабатывать программы и приложения для мобильных устройств, обрабатывать фотографии, а также заниматься сбором и анализом данных.

Директор Центра внешкольной работы «Дзержинец» Ольга Селиванова считает, что тюменские школьники выбирают те профессии, которые востребованы на рынке, имеют гарантию трудоустройства и хорошо оплачиваются.

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