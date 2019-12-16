Парковка на набережной в Тюмени подешевеет со следующего года

«Со следующего года за парковку на набережной в Тюмени автомобилисты будут платить 35 рублей в час, а не 40, как сейчас», сообщает телеканал «Тюменское время».
Помимо этого с 2020 года платное парковочное пространство будет введено на улицах Водопроводной, Герцена, Челюскинцев, Советской и Республики. На этих улицах установят паркоматы, как в других крупных городах страны.
Одновременно с этим начнет работать новое приложение для мобильных устройств «Тюменские парковки». Тем, кто пользуется программой для смартфонов «Тюменский транспорт», необходимо до 1 января 2020 года потратить все деньги на своем счете и заранее скачать новое приложение.