На дорожные проекты в Тюменской области дополнительно выделят 900 млн рублей

«В список крупных дорожных проектов, на реализацию которых требуется дополнительное финансирование попали: окружная автомобильная дорога Тюмени на участке от автодороги Тюмень-Криводаново до автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский», - рассказали в ГУС по Тюменской области.
Помимо этого в следующем году реализуют проект транспортной развязки на пересечении улицы Монтажников с дорогой Тюмень — Боровский — Богандинский, а также проведут ремонт развязки на участке ж/д «Москва-Владивосток» с улицей Мельникайте.