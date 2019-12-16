На дорожные проекты в Тюменской области дополнительно выделят 900 млн рублей

Помимо этого в следующем году реализуют проект транспортной развязки на пересечении улицы Монтажников с дорогой Тюмень — Боровский — Богандинский, а также проведут ремонт развязки на участке ж/д «Москва-Владивосток» с улицей Мельникайте.