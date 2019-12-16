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На дорожные проекты в Тюменской области дополнительно выделят 900 млн рублей

16 декабря 2019, 08:07
Фото: 1Mi
На дорожные проекты в Тюменской области дополнительно выделят 900 млн рубле
Из бюджета региона выделят почти миллиард рублей на строительство и ремонт дорог в Тюменской области, об этом рассказали в Главном управлении строительства.
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Тюмень

«В список крупных дорожных проектов, на реализацию которых требуется дополнительное финансирование попали: окружная автомобильная дорога Тюмени на участке от автодороги Тюмень-Криводаново до автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский», - рассказали в ГУС по Тюменской области.

Помимо этого в следующем году реализуют проект транспортной развязки на пересечении улицы Монтажников с дорогой Тюмень — Боровский — Богандинский, а также проведут ремонт развязки на участке ж/д «Москва-Владивосток» с улицей Мельникайте.

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#Новости#Ремонт дорог#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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