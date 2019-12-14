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В селах Тюменской области положительно отнеслись к «мусорной» реформе

14 декабря 2019, 01:16
Фото: «Наш город»
В селах Тюменской области положительно восприняли «мусорную» реформу и процесс внедрения системы проходит активно. Об этом «Нашему городу» рассказал руководитель«Тюменского экологического объединения» Константин Фрумкин
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Тюмень

«Это для городского жителя по большому счету ничего не изменилось. А в деревнях в лучшем случае раз в неделю или раз в месяц приезжала машина для сборки мусора. Сейчас появились контейнерные площадки, установили баки. Изменения видны сильно. Села положительно восприняли это», – сказал он.

Фрумкин добавил, что активный спор идет у селян о том, куда ставить контейнер, но в итоге все приходят к решению, а нововведение приживается.

«На первом этапе вводили мобильный сбор отходов. А затем люди стали обращаться с пожеланием, чтобы “было как в городе”. Для людей очень ощутимы изменения произошли с 1 января», – добавил Константин Фрумкин.

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