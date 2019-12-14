В селах Тюменской области положительно отнеслись к «мусорной» реформе

«Это для городского жителя по большому счету ничего не изменилось. А в деревнях в лучшем случае раз в неделю или раз в месяц приезжала машина для сборки мусора. Сейчас появились контейнерные площадки, установили баки. Изменения видны сильно. Села положительно восприняли это», – сказал он.