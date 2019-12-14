В селах Тюменской области положительно отнеслись к «мусорной» реформе

«Это для городского жителя по большому счету ничего не изменилось. А в деревнях в лучшем случае раз в неделю или раз в месяц приезжала машина для сборки мусора. Сейчас появились контейнерные площадки, установили баки. Изменения видны сильно. Села положительно восприняли это», – сказал он.
Фрумкин добавил, что активный спор идет у селян о том, куда ставить контейнер, но в итоге все приходят к решению, а нововведение приживается.
«На первом этапе вводили мобильный сбор отходов. А затем люди стали обращаться с пожеланием, чтобы “было как в городе”. Для людей очень ощутимы изменения произошли с 1 января», – добавил Константин Фрумкин.