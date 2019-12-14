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Тюменская семья может стать лучшей во всей Вселенной

14 декабря 2019, 03:32
Фото: Наш город / pixabay.com
Тюменская семья может стать лучшей во всей Вселенной
Молодые тюменские семьи приглашают к участию в международном конкурсе «Семья Вселенной 2020».
Сюжет
Тюмень

Конкурс пройдет в онлайн формате. Необходимо записать оригинальную видео-визитку о важности семьи в современном обществе. Продолжительность видео-ролика — 1-2 минуты. Сначала победителя определят на Ютубе по количеству лайков, а затем члены жюри — в Инстаграме основателя проекта. Участие разрешено только официально зарегистрированным семейным парам из любой страны, у которых есть дети школьного или дошкольного возраста.

Автором проекта является российский продюсер и общественный деятель Леонид Хромов, организатор таких международный проектов как «Улыбка Вселенной» и «Краса Вселенной».

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«Его основная задача — пропаганда правильных семейных ценностей в мире. Чем гармоничнее отношения в семье, тем успешнее общество в целом. Какое общество через 10 лет мы получим с нашими текущими ценностями, которые пропагандируются сейчас?» — отметил Леонид Хромов.

В состав жюри вошла победительница международного конкурса "Улыбка Вселенной-2019" - тюменка Елена Станиславская.

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