Тюменская семья может стать лучшей во всей Вселенной

Конкурс пройдет в онлайн формате. Необходимо записать оригинальную видео-визитку о важности семьи в современном обществе. Продолжительность видео-ролика — 1-2 минуты. Сначала победителя определят на Ютубе по количеству лайков, а затем члены жюри — в Инстаграме основателя проекта. Участие разрешено только официально зарегистрированным семейным парам из любой страны, у которых есть дети школьного или дошкольного возраста.