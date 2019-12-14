При пожаре в наркодиспансере Тюмени больше всего пострадала медсестра

Пожар произошел сегодня ночью. В МЧС сообщение о происшествии поступило в час ночи. В результате — погиб один человек, а 10 человек были госпитализированы. Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем одного из пациентов. Больше всего пострадала медсестра, которая первой пыталась оказывать помощь.