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При пожаре в наркодиспансере Тюмени больше всего пострадала медсестра

14 декабря 2019, 07:47
Фото: Наш город / 1Mi
При пожаре в наркодиспансере в Тюмени больше всего пострадала медсестра
Сотрудница медицинского учреждения, спасавшая людей в пожаре в наркологическом диспансере, получила серьезные ожоги и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает 72.ru.
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Тюмень

Пожар произошел сегодня ночью. В МЧС сообщение о происшествии поступило в час ночи. В результате — погиб один человек, а 10 человек были госпитализированы. Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем одного из пациентов. Больше всего пострадала медсестра, которая первой пыталась оказывать помощь.

«По данным тюменских медиков, одна из пострадавших получила серьезные ожоги и сейчас находится в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении.

В Тюмени погиб один человек во время пожара в наркологическом диспансере
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Есть данные, что несколько пациентов уже готовятся к выписке из больницы.

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