Визитки - пережиток прошлого или добрая традиция?

Электронные справочники и соцсети никогда не смогут полностью вытеснить полиграфию: ведь всегда есть люди, которые не используют смартфоны и не имеют доступа в интернет, но нуждаются в получении контактной информации организаций. Позаботьтесь о таких клиентах, и они будут вам верны и признательны.