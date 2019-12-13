Визитки - пережиток прошлого или добрая традиция?

Визитные карточки перестали быть предметом для избранных. Раньше ими пользовались в основном лишь бизнесмены и офисные сотрудники (менеджеры по продажам и представители других профессий с большим числом коммуникаций с новыми людьми).
Позже визитки стали не персональными. Их все чаще использовали для рекламных целей: указывали название, сферу деятельности фирмы и её контактные данные (адреса, телефоны, электронную почту). Когда полиграфия стала терять актуальность и информация активно распространялась уже через интернет, визитки начали применяться для промо-акций вместо больших листовок. Некоторые организации делали визитки сразу с каким-либо дисконтом - на одну покупку или навсегда - и раздавали на оживленных улицах города.
Сейчас визитки пользуются популярностью у фрилансеров из самых разных сфер. Парикмахеры и маникюристы, дизайнеры и сантехники, строители и таксисты - люди самых разных профессий заказывают себе персональные визитки и активно распространяют их среди своих клиентов.
Современная полиграфия делает возможной практическую любую дизайнерскую задумку. Визитки делают не просто из бумаги, но и с помощью других материалов. Активно используются лён, пластик, кальку, крафт и сотни вариантов дизайнерской бумаги.
Печать также не ограничивается полноцветом: применяют фольгирование, тиснение, специальную белую краску, лак и другие варианты декора. Такие элементы делают полиграфию более изысканной, статусной и оригинальной.
Современные типографии также предлагают скругление углов, ламинирование визиток и нанесение специализированного латексного покрытия.
При этом потребность ехать в типографию для заказа уже давно отпала: сейчас любой желающий может заказать визитки тут - причем онлайн на специальном сайте. Возможности сервиса позволяют не только отправить готовый макет на печать на нужной бумаге, но и заказать разработку индивидуального дизайна или выбрать один из множества универсальных шаблонов.
При необходимости дизайнеры могут доработать готовый макет заказчика под технические требования типографии. Срок печати от одного дня, а тираж - всего от пятидесяти штук.
Электронные справочники и соцсети никогда не смогут полностью вытеснить полиграфию: ведь всегда есть люди, которые не используют смартфоны и не имеют доступа в интернет, но нуждаются в получении контактной информации организаций. Позаботьтесь о таких клиентах, и они будут вам верны и признательны.
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