В Тюмени появятся новогодние украшения из обычного мусора.

«У каждого из нас дома образуется немалое количество мусора. Мы предлагаем тюменцам оглянуться по сторонам и творчески подойти к вопросу утилизации отходов. Ведь то, что должно отправиться в мусорное ведро – может воплотиться во что-то невероятное! Дать вторую жизнь вещам – всего один из шажков к экологичному образу жизни. Авторам самых необычных и интересных экоидей будут вручены билеты в кино и презенты от регионального оператора», – сказала первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.