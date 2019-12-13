В Тюмени появятся новогодние украшения из обычного мусора.

Жителям областного центра предлагается превратить обычные коммунальные отходы в часть новогоднего убранства. Встретить новогодние праздники можно не только креативно, но и экологично. Пластиковые бутылки, ненужные коробки, стаканчики, пакеты и другой мусор с лёгкостью могут превратиться в красивую упаковку для подарка, эффектную ёлочную игрушку, или даже в саму ёлку!
«У каждого из нас дома образуется немалое количество мусора. Мы предлагаем тюменцам оглянуться по сторонам и творчески подойти к вопросу утилизации отходов. Ведь то, что должно отправиться в мусорное ведро – может воплотиться во что-то невероятное! Дать вторую жизнь вещам – всего один из шажков к экологичному образу жизни. Авторам самых необычных и интересных экоидей будут вручены билеты в кино и презенты от регионального оператора», – сказала первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
Победителей и участников конкурса ждут билеты на двоих в один из лучших кинотеатров города и экологичные презенты. Подробности конкурса опубликованы на страницах «Тюменского экологического объединения» в социальных сетях. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря.