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Тюменский актив крупной компании собирается банкротить фирма из Южного Урала

13 декабря 2019, 09:20
Фото: 1Mi
Промышленно-торговая компания «Вертикаль» собирается банкротить «Интегра-Бурение» – тюменский актив нефтесервисной компании «Интегра». Соответствующее намерение опубликовано на Федресурсе накануне, 12 декабря.
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Тюмень

«ООО “ПТК «Вертикаль” на основании п. 2.1 ст. 7 ФЗ-127 от 26.10.2002 г. “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника ООО “Интегра-Бурение”», – говорится в сообщении.

ПТК «Вертикаль» в Златоусте из Челябинской области. Обрабатывает металлы, производит инструменты, подшипники, машины и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

«Интегра-Бурение» осуществляет бурение нефтяных и газовых скважин различных конструкций, назначений и категорий сложности.

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