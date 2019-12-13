Тюменский актив крупной компании собирается банкротить фирма из Южного Урала

«ООО “ПТК «Вертикаль” на основании п. 2.1 ст. 7 ФЗ-127 от 26.10.2002 г. “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника ООО “Интегра-Бурение”», – говорится в сообщении.