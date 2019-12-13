Тюменская прокуратура вынесла представление избиркому из-за сожжения бюллетеней

«Пришло письмо, где силовики признали факт допущенных нарушений при уничтожении бюллетеней и отчитались о внесенном Халину прокурорском представлении», - отметили в тюменском штабе Навального.
В настоящий момент областная прокуратура области внесла представление об устранении нарушений, которые возникли при ликвидации избирательных бюллетеней.
По данным «Наш города», бланки голосования от 2016 года были обнаружены в местном лесу в октябре. По словам Ивана Вострикова, активисты решили проверить информацию, которая поступила к ним на электронную почту.
В Тюменской областной избирательной комиссии заявили, что бланки для голосования могли быть подброшены провокаторами.