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Тюменская прокуратура вынесла представление избиркому из-за сожжения бюллетеней

13 декабря 2019, 14:17
Фото: Иван Востриков
Тюменская прокуратура вынесла представление избиркому из-за сожжения бюллет
В декабре штаб Навального получил письмо от природоохранной прокуратуры Тюменской области. Надзорный орган признал факт уничтожения бюллетеней для голосования 2016 года.
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Тюмень

«Пришло письмо, где силовики признали факт допущенных нарушений при уничтожении бюллетеней и отчитались о внесенном Халину прокурорском представлении», - отметили в тюменском штабе Навального.

В настоящий момент областная прокуратура области внесла представление об устранении нарушений, которые возникли при ликвидации избирательных бюллетеней.

По данным «Наш города», бланки голосования от 2016 года были обнаружены в местном лесу в октябре. По словам Ивана Вострикова, активисты решили проверить информацию, которая поступила к ним на электронную почту.

В Тюменской областной избирательной комиссии заявили, что бланки для голосования могли быть подброшены провокаторами.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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