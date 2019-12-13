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Тюменец вооружился отверткой и ограбил магазин

13 декабря 2019, 06:23
Фото: 1Mi
Тюменец вооружился отверткой и ограбил магазин
В Тюмени вынесли приговор мужчине, который ограбил магазин, угрожая продавцу отверткой, рассказали в Калининском районном суде.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина зашел в магазин и угрожая продавцу отверткой потребовал отдать деньги из кассы.

«Сотрудника магазина, испугавшись мужчину, отдала ему 3,7 тыс. рублей, после чего он скрылся», - пояснили в суде.

По данному факту было начато расследование. Вскоре личность злоумышленника удалось установить, им оказался работник Знаменского кафедрального собора, его задержали.

С учетом хорошей характеристики с работы и того, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а также извинился перед потерпевшей, суд оставил его на свободе.

Мужчине назначили условное наказание с испытательным сроком в три года.

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