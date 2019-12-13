Тюменец вооружился отверткой и ограбил магазин

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина зашел в магазин и угрожая продавцу отверткой потребовал отдать деньги из кассы.
«Сотрудника магазина, испугавшись мужчину, отдала ему 3,7 тыс. рублей, после чего он скрылся», - пояснили в суде.
По данному факту было начато расследование. Вскоре личность злоумышленника удалось установить, им оказался работник Знаменского кафедрального собора, его задержали.
С учетом хорошей характеристики с работы и того, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а также извинился перед потерпевшей, суд оставил его на свободе.
Мужчине назначили условное наказание с испытательным сроком в три года.