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Руководитель «ТЭО» рассказал о формировании тарифа на ТКО

13 декабря 2019, 18:11
Фото: «Наш город»
В Тюменской области продажа вторсырья будет учтена при формировании тарифа на твердые и коммунальные отходы. Об этом «Нашему городу» заявил руководитель «Тюменского экологического объединения» Константин Фрумкин.
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Тюмень

«Но давайте исходить из следующего. Обработка отходов это в первую очередь экологическое мероприятие, а не экономическое. Если бы сортировка и продажа вторсырья приносила бы доход, который окупал строительство заводов и полигонов, не нужно было бы никакой реформы. Пришли бы предприниматели, сами бы построили завод, собирали отходы, продавали вторсырье и извлекали прибыль, покрывая затраты. Но этого не происходило и происходить не будет», – заверил он.

Фрумкин уточнил, что деньги, которые получаются от продажи вторсырья, учитываются в тарифе, но сказать о том, что вторсырья можно продать настолько, чтобы окупить затраты – нельзя.

Он добавил, что на тариф влияет множество факторов.

«Также не нужно забывать, что обращение с ТКО – это коммунальная услуга, на которую распространяются предельные индексы роста повышения тарифов, выше которых они подниматься не могут», – сказал Фрумкин.

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