Руководитель «ТЭО» рассказал о формировании тарифа на ТКО

«Но давайте исходить из следующего. Обработка отходов это в первую очередь экологическое мероприятие, а не экономическое. Если бы сортировка и продажа вторсырья приносила бы доход, который окупал строительство заводов и полигонов, не нужно было бы никакой реформы. Пришли бы предприниматели, сами бы построили завод, собирали отходы, продавали вторсырье и извлекали прибыль, покрывая затраты. Но этого не происходило и происходить не будет», – заверил он.