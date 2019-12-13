Руководитель «ТЭО» рассказал о формировании тарифа на ТКО

«Но давайте исходить из следующего. Обработка отходов это в первую очередь экологическое мероприятие, а не экономическое. Если бы сортировка и продажа вторсырья приносила бы доход, который окупал строительство заводов и полигонов, не нужно было бы никакой реформы. Пришли бы предприниматели, сами бы построили завод, собирали отходы, продавали вторсырье и извлекали прибыль, покрывая затраты. Но этого не происходило и происходить не будет», – заверил он.
Фрумкин уточнил, что деньги, которые получаются от продажи вторсырья, учитываются в тарифе, но сказать о том, что вторсырья можно продать настолько, чтобы окупить затраты – нельзя.
Он добавил, что на тариф влияет множество факторов.
«Также не нужно забывать, что обращение с ТКО – это коммунальная услуга, на которую распространяются предельные индексы роста повышения тарифов, выше которых они подниматься не могут», – сказал Фрумкин.