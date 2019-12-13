Мошенники в Тюменской области начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда

По словам автора поста, размещенного в одной из тюменских групп в соцсетях, ее отцу позвонил человек, который представился сотрудником Пенсионного фонда.
«Звонивший оперировал такой информацией как адрес прописки, место работы, дата выхода на пенсию», - рассказала тюменка.
Пожилой человек, введенный в заблуждение, поверил звонившему и по его просьбе назвал реквизиты счета, на который должна была придти накопительная часть пенсии.
Денег пенсионер так и не дождался, вместо этого с его счета пропали 1,3 тыс. рублей.
Дочь тюменца, ставшего жертвой мошенников, призывает к бдительности, а также задается вопросом, откуда у злоумышленников такая информация о пенсионерах.