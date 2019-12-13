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Мошенники в Тюменской области начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда

13 декабря 2019, 04:57
Фото: 1Mi
Мошенники в Тюменской области начали представляться сотрудниками Пенсионног
В Тюменских группах в соцсетях пользователи рассказали о новом виде мошенничества. Его жертвами становятся пенсионеры.
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Тюмень

По словам автора поста, размещенного в одной из тюменских групп в соцсетях, ее отцу позвонил человек, который представился сотрудником Пенсионного фонда.

«Звонивший оперировал такой информацией как адрес прописки, место работы, дата выхода на пенсию», - рассказала тюменка.

Пожилой человек, введенный в заблуждение, поверил звонившему и по его просьбе назвал реквизиты счета, на который должна была придти накопительная часть пенсии.

В Тюменской области появился новый вид мошенничества
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Денег пенсионер так и не дождался, вместо этого с его счета пропали 1,3 тыс. рублей.

Дочь тюменца, ставшего жертвой мошенников, призывает к бдительности, а также задается вопросом, откуда у злоумышленников такая информация о пенсионерах.

#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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