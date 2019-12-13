Эксперты отреагировали на предложение главы Карелии сделать 31 декабря праздником

Предложение Парфенчикова нашло отклик не только среди избирателей. Например, глава центра политических медиакоммуникаций Станислав Дейнеко заявил, что включение последнего дня года в Гражданский кодекс - это отличная идея. Он отметил, что в последний день года мало кто действительно работал, и если инициативу губернатора примут, то Парфенчикова в народе запомнят.