Эксперты отреагировали на предложение главы Карелии сделать 31 декабря праздником

Парфенчиков рассказал, что к нему пришло много обращений сделать 31 декабря праздничным днем, пишет karelinform.ru. Он отметил, что поддерживает всех, кто хочет провести последний день года с семьей и друзьями.
Сейчас в местные власти работают над соответствующими изменениями в законе, а после этого проект хотят направить на рассмотрение в ГД.
Предложение Парфенчикова нашло отклик не только среди избирателей. Например, глава центра политических медиакоммуникаций Станислав Дейнеко заявил, что включение последнего дня года в Гражданский кодекс - это отличная идея. Он отметил, что в последний день года мало кто действительно работал, и если инициативу губернатора примут, то Парфенчикова в народе запомнят.
Политолог Аббас Галлямов отметил, что у россиян особое отношение к Новому году и ход главы Карелии обязательно понравится избирателю, сообщает regnum.ru. По словам специалиста, всякое проявление заботы властей может быть трактовано как "продвижение семейных ценностей".
Директор агентства политического права и управления Алексей Васильев считает, что инициатива Парфенчикова носит хоть и радикальный характер для всей страны, однако идея была на поверхности, поскольку в последний день года мало кто работает, пишет kp.ru.
Глава Наблюдательного совета консалтингового центра «Эксперт Групп» Александр Шемелев уверен, что губернатор Карелии предложил то, в чем давно нуждаются люди. По его словам, в случае положительного решения властей, имидж республики резко возрастет, пишет rosbalt.ru.