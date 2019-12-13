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Эксперты отреагировали на предложение главы Карелии сделать 31 декабря праздником

13 декабря 2019, 14:16
Фото: kremlin.ru
Губернатор Карелии Артур Парфенчиков предложил сделать 31 декабря праздничным днем. Сейчас тему активно обсуждают в обществе и вокруг нее много разногласий, но глава региона убежден, что в последний день года людям нужно расслабиться.

Парфенчиков рассказал, что к нему пришло много обращений сделать 31 декабря праздничным днем, пишет karelinform.ru. Он отметил, что поддерживает всех, кто хочет провести последний день года с семьей и друзьями.

Сейчас в местные власти работают над соответствующими изменениями в законе, а после этого проект хотят направить на рассмотрение в ГД.

Предложение Парфенчикова нашло отклик не только среди избирателей. Например, глава центра политических медиакоммуникаций Станислав Дейнеко заявил, что включение последнего дня года в Гражданский кодекс - это отличная идея. Он отметил, что в последний день года мало кто действительно работал, и если инициативу губернатора примут, то Парфенчикова в народе запомнят.

Политолог Аббас Галлямов отметил, что у россиян особое отношение к Новому году и ход главы Карелии обязательно понравится избирателю, сообщает regnum.ru. По словам специалиста, всякое проявление заботы властей может быть трактовано как "продвижение семейных ценностей".

Директор агентства политического права и управления Алексей Васильев считает, что инициатива Парфенчикова носит хоть и радикальный характер для всей страны, однако идея была на поверхности, поскольку в последний день года мало кто работает, пишет kp.ru.

Глава Наблюдательного совета консалтингового центра «Эксперт Групп» Александр Шемелев уверен, что губернатор Карелии предложил то, в чем давно нуждаются люди. По его словам, в случае положительного решения властей, имидж республики резко возрастет, пишет rosbalt.ru.

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