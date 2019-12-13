Афиша выходного дня. Куда сходить в Тюмени 14 и 15 декабря

Кино
Драма, мелодрама, комедия 16+
Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.
Где и когда: с 5 декабря в кинотеатрах г. Тюмени.
Триллер. 16+
Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждёт ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.
Где и когда: 14 и 15 декабря в кинотеатре «Азбука кино», ТРЦ «Фаворит».
Боевик, драма, триллер. 18+
2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.
Где и когда: с 5 декабря в кинотеатрах г. Тюмени.
Драма, криминал, детектив. 18+
Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.
Где и когда: с 5 декабря в кинотеатрах г. Тюмени.
TheatreHD. 12+
В юбилейном для Леонардо да Винчи 2019 году впервые в истории все его картины будут показаны на большом экране в Ultra HD-разрешении. Леонардо да Винчи любим по всему миру. О нём снимают документальные и художественные фильмы, но, пытаясь разгадать тайну его личности, нередко забывают о главном — его искусстве. Картинам и рисункам Леонардо посвящён новый фильм «Леонардо. Вся история». Съёмки фильма проходили в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России. В объективе режиссёра Фила Грабски оказались «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Портрет Джиневры де Бенчи», «Мадонна Литта», «Мадонна в скалах» и ещё более десяти картин Леонардо — всё его живописное наследие. Сквозь призму искусства мастера показана его жизнь, в которой нашлось место и необыкновенной изобретательности, и таланту скульптора, и необычным находкам в военном деле, и способности следовать за политическими интригами его времени. Этот фильм — посвящение Леонардо и рассказ его истории, абсолютно всей.
ТРЦ "Кристалл", ул. Дмитрия Менделеева, 1.
Театр
Комедия - водевиль в 2-х актах с музыкой и танцами. 12+
«Ханума» – это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Две свахи, Ханума и Кабато, закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. А если к этому прибавить молодого влюбленного учителя, честолюбивого купца с мечтою о княжеском гербе, его красавицу-дочку и хитроумного приказчика?! Такой запутанный клубок под силу распутать только лучшей свахе Авлабара!Зажигательные грузинские танцы и тосты, яркие костюмы, «живой» вокал, шутки, смех – все этонаша «Ханума»!
Где и когда: 14 декабря в 18.00. ТБДТ, ул. Республики, 129
Комедия положений в двух действиях. 16+
Александр Амилькар, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе. В спектакле «Ангажемента» - море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Под другим углом зрения эти ситуации оказываются смешными, беспомощными и трогательными. И чем глубже мы проникаем в намерения и желания персонажей, тем более странные перемены случаются с ними. Может ли из игры вырасти счастье?
Где и когда: 15 декабря в 15.00. «Ангажемент» Молодежный театр им. В. С. Загоруйко, ул. Олимпийская, 8а.
Сказка в трёх действиях. 12+
Сегодня мир стал сверх: сверх-быстрым, сверх-циничным, сверх-жёстким. В этом мире совсем не осталось места для любви. На неё просто нет времени: люди стремятся все успеть, остаться на плаву, заработать денег – люди хотят простой спокойной комфортной жизни. И они забывают о существовании любви, начинают сомневаться в ее существовании. Довольствуются малым, удобным. А большая любовь требует от человека больших поступков, а ещё смелости и воли.
«Обыкновенное чудо» – как раз об этом. Чтобы чудеса случались даже в сказках, надо много работать. Несмотря на все обстоятельства, на все страхи. Сегодня так важно плыть против. И главное – верить. Верить в чудеса.
Где и когда: 15 декабря в 18.00. ТБДТ, ул. Республики, 129.
Концерты
Презентация альбома «Touch of Miracle». 6+
Илья Бешевли - однин из самых известных российских композиторов-неоклассиков.
«Touch of Miracle» - это музыкальное путешествие, наполненное личными переживаниями и эмоциями. Илья смог перенести смятение и внутренние противоречия в единое музыкальное полотно, воспринимающееся легко и целостно.Композитор был в самых разных уголках России - от Москвы до Владивостока, поэтому его музыка вдохновлена природой, путешествиями и окружающим миром. Чувственные, легкие и задумчивые фортепианные зарисовки перенесут каждого слушателя в волшебный мир, наполненный счастьем, гармонией и вдохновением.
Где и когда: 14 декабря в 18:00, Тюменская филармония, ул. Республики, 34 / Челюскинцев, 45.
12+
Три восходящие звезды – артисты музыкального лейбла RAAVA Music: JONY, ELMAN, ANDRO. Ворвавшись в мир российской популярной музыки совсем недавно уже сегодня они стали одними из его ярчайших представителей.Их видео набирают миллионы просмотров, а синглы занимают верхние строчки самых горячих топ-чартов Apple Music и ВКонтакте, с первых нот завоевывая сердца тысяч слушателей.
Где и когда: 15 декабря в 19:00, Овация (Ивент-Холл) , ул. Широтная, 4А.
Спорт
Бесплатный массовый забег для всех желающих. В конце забега будут подводиться итоги. Есть возможность побороться за лучший результат, ну или просто провести с пользой время в кругу единомышленников.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и не забыть взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Без штрихкода - результат не будет учтён. Вся информация по этой ссылке.
Где и когда: 14 декабря: разминка в 8:40, старт 9:00, экопарк Затюменский (ул. Барнаульская, 41)
Участие бесплатно!
Для тех, кто устал от городской суеты и будничной рутины. Поход дает возможность не только отдохнуть и насладиться природой, но проверить свои силы и возможности, попробовать настоящий туризм на вкус.
План похода: прогулка по сосновому лесу 10-14 км; отработка туристских навыков на практике; отдых на биваке; вкуснейшая еда, приготовленная на костре; знакомство и общение с интересными людьми.
С собой нужно взять: запасные свитер и носки (в рюкзаке), сидушку, рабочие рукавицы, КЛМ (кружка, ложка, миска), термос с чаем (по желанию), гамаши/фонарики (если их нет, то пакеты и скотч). Поход состоится при любой погоде.
Все подробности и запись по телефону: +7 (912) 924-10-03.
Где и когда: 14 декабря в 9:10, сбор слева от входа в ТЦ «Широтный» (угол ул. Пермякова и ул. Широтная).
Стоимость: 450 — 500 рублей