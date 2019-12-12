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В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика

12 декабря 2019, 09:13
Фото: ГИБДД по Тюменской области
В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика.
Два грузовика столкнулись сегодня днем на федеральной автодороге, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

В первом часу дня на 294-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень произошла страшная авария. Столкнулись два грузовика.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

«По предварительным данным, у фуры «Ман», следующей из Тюмени в Екатеринбург, занесло прицеп. Он ударил автомобиль «Исудзу», который двигался по встречной полосе. Водитель «Исудзу» скончался на месте. Личность погибшего устанавливается», - прокомментировали в ведомстве.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

О других пострадавших пока ничего не известно. На месте ДТП организовано реверсивное движение, работают 3 наряда полка ДПС. Дорожные инспекторы регулируют движение в ручном режиме.

#Новости#Общество#ДТП#Происшествия#ГИБДД#Тюмень#Виктория Ахремчук
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