В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика.

«По предварительным данным, у фуры «Ман», следующей из Тюмени в Екатеринбург, занесло прицеп. Он ударил автомобиль «Исудзу», который двигался по встречной полосе. Водитель «Исудзу» скончался на месте. Личность погибшего устанавливается», - прокомментировали в ведомстве.