В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика.

В первом часу дня на 294-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень произошла страшная авария. Столкнулись два грузовика.
«По предварительным данным, у фуры «Ман», следующей из Тюмени в Екатеринбург, занесло прицеп. Он ударил автомобиль «Исудзу», который двигался по встречной полосе. Водитель «Исудзу» скончался на месте. Личность погибшего устанавливается», - прокомментировали в ведомстве.
О других пострадавших пока ничего не известно. На месте ДТП организовано реверсивное движение, работают 3 наряда полка ДПС. Дорожные инспекторы регулируют движение в ручном режиме.