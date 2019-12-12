В Тюмени прошел этап всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку

Софья Юсупова - ученица 10 А класса школы № 5, она считает итальянский язык родным, так как большую часть жизни девушка прожила в Риме.
«В каждом языке можно найти сотни слов итальянского происхождения, русский язык - не исключение», - рассказала Софья Юсупова.
В качестве примера она привела слова: карнавал, концерт, граффити, лоджия, гирлянда, балкон, комедия и ряд других, которые были позаимствованы из итальянского языка.
Девушка также отметила, что итальянский язык считается самым красивым в мире. В департаменте образования администрации города Тюмени, в свою очередь, пояснили, что количество людей, которые хотят изучать итальянский язык постоянно растет.