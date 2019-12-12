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В Тюмени прошел этап всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку

12 декабря 2019, 06:58
Фото: Департамент образования города Тюмени
В Тюмени прошел этап всероссийской олимпиады школьников по итальянскому язы
Несмотря на то, что итальянский язык называют одним из самых распространенных в мире, в Тюмени участником олимпиады стал всего один человек, рассказали в департаменте образования администрации областной столицы.
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Тюмень

Софья Юсупова - ученица 10 А класса школы № 5, она считает итальянский язык родным, так как большую часть жизни девушка прожила в Риме.

«В каждом языке можно найти сотни слов итальянского происхождения, русский язык - не исключение», - рассказала Софья Юсупова.

В качестве примера она привела слова: карнавал, концерт, граффити, лоджия, гирлянда, балкон, комедия и ряд других, которые были позаимствованы из итальянского языка.

Девушка также отметила, что итальянский язык считается самым красивым в мире. В департаменте образования администрации города Тюмени, в свою очередь, пояснили, что количество людей, которые хотят изучать итальянский язык постоянно растет.

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