В Тюмени подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области»

В Тюмени наградили победителей конкурсов «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и «100 лучших товаров России». Торжественное вручение прошло накануне, 11 декабря в доме правительства Тюменской области.
В этом году во Всероссийском конкурсе приняло участие 44 предприятия из Тюменской области. Ими было представлено 71 наименование товаров, художественных промыслов и услуг.
Награды победителям вручал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, он отметил важность присутствия на мероприятии участников из Югры, и выразил надежду, что в следующий раз северян будет больше.
По итогам конкурса, дипломантами стали 31 предприятие региона, а лауреатами — 21 предприятие.
Дипломанты «Лучших товаров и услуг Тюменской области» получают серебряный, а лауреаты — золотой знак конкурса, который могут использовать в течение двух лет на своей продукции и в рекламных компаниях.
По результатам конкурса, 41 сотрудник из числа рабочих и инженеров-технических специалистов предприятий, ставших лауреатами или дипломантами конкурса, награждены почетным знаком «Отличник качества».
Андрей Пантелеев отметил, что конкурсохватывает все сферы экономики, выявляет новых конкурентноспособных товаропроизводителей, способствует продвижению тюменской продукции на российский и международный рынки, стимулирует производству товаров и услуг высшего качества.
Директор сургутского Геронтологического центра Евгений Кифорук рассказал, что его учреждение принимает участие в конкурсе не в первый раз, поскольку есть желание показать, что возглавляемое им учреждение соответствует всем самым высоким стандартам качества.
В числе дипломантов и лауреатов конкурса такие предприятия, как ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ», БУ ХМАО-Югры «Геронтологический центр», ООО «МОЛОКО», АО «Тобольский городской молочный завод», ИП Утешева, ООО «Ишимский винно-водочный завод» и другие.
Организаторами конкурса являются правительство Тюменской области и Тюменский центр стандартизации и метрологии.