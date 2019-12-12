В «ТЭО» ответили на вопрос, могут ли их мусоровозы отвозить отходы в лес

«С 1 января этого года ни один мусоровоз, работающий с ТКО, не ездит бесконтрольно. Ни один наш возчик не отвезет отходы в лес, потому что ему не заплатят денег», – сказал он.
Фрумкин добавил, что деньги заплатят, если мусоровоз привезет отходы на завод или полигон. Он уточнил, что машины оснащены gps-навигаторами, а данные стекаются в единую диспетчерскую.
«Региональный оператор и контролирующие органы по запросу могут увидеть, как ездит каждый мусоровоз. Помимо отсутствия экономического смысла высыпать отходы в лесу, за ним еще жесткий контроль», – заявил Константин Фрумкин.