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В «ТЭО» ответили на вопрос, могут ли их мусоровозы отвозить отходы в лес

12 декабря 2019, 18:12
Фото: «Наш город»
Мусоровозы «Тюменского экологического объединения» не отвозят отходы в лес из-за невыгодности. Об этом «Нашему городу» заявил руководитель «Тюменского экологического объединения» Константин Фрумкин.
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Тюмень

«С 1 января этого года ни один мусоровоз, работающий с ТКО, не ездит бесконтрольно. Ни один наш возчик не отвезет отходы в лес, потому что ему не заплатят денег», – сказал он.

Фрумкин добавил, что деньги заплатят, если мусоровоз привезет отходы на завод или полигон. Он уточнил, что машины оснащены gps-навигаторами, а данные стекаются в единую диспетчерскую.

«Региональный оператор и контролирующие органы по запросу могут увидеть, как ездит каждый мусоровоз. Помимо отсутствия экономического смысла высыпать отходы в лесу, за ним еще жесткий контроль», – заявил Константин Фрумкин.

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