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Тюменец нашел чужую банковскую карту и теперь может лишиться свободы

12 декабря 2019, 04:05
Фото: 1Mi
Тюменец нашел чужую банковскую карту и теперь может лишиться свободы
В Заводоуковске задержали жителя города Тюмени, который потратил деньги с чужой карты, рассказали в УМВД по Тюменской области.

В полицию города Тобольска обратился местный житель, который рассказал, что его супруга ходила в магазин, а вернувшись домой обнаружила пропажу банковской карты. Вскоре на телефон стали приходить сообщения о списании средств с карты.

По данному факту была начата проверка. Как выяснилось, деньги с карты тратили на заправках и в магазинах.

«Личность злоумышленника удалось установить и задержать мужчину. Им оказался житель города Тюмени, который нашел карту в Тобольске и поехал с ней в Заводоуковск», - рассказали в полиции.

По словам задержанного, карту он нашел. Она была с функцией беспроводной оплаты, чем злоумышленник и поспешил воспользоваться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта».

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