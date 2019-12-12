Тюменец нашел чужую банковскую карту и теперь может лишиться свободы

В полицию города Тобольска обратился местный житель, который рассказал, что его супруга ходила в магазин, а вернувшись домой обнаружила пропажу банковской карты. Вскоре на телефон стали приходить сообщения о списании средств с карты.
По данному факту была начата проверка. Как выяснилось, деньги с карты тратили на заправках и в магазинах.
«Личность злоумышленника удалось установить и задержать мужчину. Им оказался житель города Тюмени, который нашел карту в Тобольске и поехал с ней в Заводоуковск», - рассказали в полиции.
По словам задержанного, карту он нашел. Она была с функцией беспроводной оплаты, чем злоумышленник и поспешил воспользоваться.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта».